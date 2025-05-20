Неприємний запах у холодильнику: несподівана причина

Зливний отвір холодильника — це невеликий отвір, через який стікає вода, що утворюється внаслідок перепадів температури всередині агрегату. З часом, серед іншого, він може засмічуватися залишками їжі, жиром, крихтами або навіть камінцями, що призводить до накопичення води на дні холодильника та, як наслідок, до утворення цвілі та неприємних запахів. Тому регулярне видалення накопичених забруднюючих речовин важливе для гігієни зберігання продуктів, пише kobieta.

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Очищення зливного отвору у вашому холодильнику — це просте завдання, яке, окрім покращення гігієни, також суттєво впливає на ефективність роботи приладу. Його можна успішно виконати за допомогою побутових засобів - оцту, харчової соди, теплої води та паперового рушника, щоб ефективно видалити бруд та запобігти поломкам. Регулярне обслуговування зливу забезпечує безпеку харчових продуктів.

Вимкніть холодильник з розетки. Це забезпечить безпеку під час прибирання. Вийміть продукти і полиці та шухляди, щоб отримати вільний доступ до дренажного отвору, який зазвичай розташований на задній стінці, трохи вище контейнера для овочів.

Використовуйте абсорбуючу тканину або паперовий рушник, щоб видалити воду з дна холодильника. Обережно очистіть отвір ватним тампоном, змоченим в оцті, тонкою щіткою або засобом для чищення труб, щоб видалити будь-які частинки їжі та жир.

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Щоб прочистити злив, чудово підійде шприц з теплою водою або гумова груша — впорскуйте воду під тиском, щоб промити засмічення. Якщо у вашому зливі утворився вапняний наліт, використовуйте розчин оцту та теплої води у співвідношенні 1:1 для його розчинення.

Ви можете використовувати суміш харчової соди та оцту, яка ефективно розчинить жир та продезінфікує злив. Залийте розчин безпосередньо в отвір і залиште на кілька хвилин, потім змийте теплою водою. Знову промийте отвір оцтом і водою, щоб видалити бактерії та неприємні запахи. Нарешті, витріть холодильник зсередини насухо, встановіть полиці та шухляди на місце та підключіть прилад до розетки.

Не використовуйте гострі інструменти (наприклад, дроти або ножі) для очищення, вони можуть пошкодити злив. Рекомендується прочищати злив щоразу, коли миєте холодильник, щоб запобігти засміченням та утворенню цвілі. Якщо ваш холодильник має спеціальний засіб для прочищення зливу, використовуйте його відповідно до інструкцій виробника. Використання натуральних продуктів, таких як оцет і харчова сода, безпечне для вашого пристрою та навколишнього середовища.

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