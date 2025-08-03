Зривайте помідори зеленими: Гала з Німеччини пояснила, чому такий спосіб допоможе збільшити урожай

Блогерка Гала, яка пояснювала, як прийнято зберігати малосольні огірки в Німеччині, впевнена, що помідори краще зривати зеленими, і що це ніяк не позначиться на якості їх консервації. Про це вона розповіла у своєму новому відео.

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«До мене дуже багато запитань щодо того, навіщо я знімаю зеленими помідорами з куща. Адже вони червоніють і червонішими вони смачніші. Вони у нас не червоніють, вони у нас чорніють. Починається вершинна гниль на помідорах і все. І ти їх викидаєш. Та щось можна трохи обрізати на салат. А іноді вони навіть почервоніти не встигають, просто хворіють та викидаємо. Тому я й знімаю. Тим самим я рятую весь свій урожай. Він у мене весь перечервоніє», — пояснила блогер.

За її словами, вона тепер раз на два тижні завжди знімає зелені помідори.

«Звичайно, знімаючи зеленими, я ще збільшую врожай свій помідор у кілька разів. Роблю так багато років», — розповіла Гала.

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Після зняття великих зелених помідорів, вона радить полити дрібні помідори, що залишилися, калорійною бомбою або рибним борошном. Це дозволить їм швидше вирости.

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Як писали «ФАКТИ», раніше ведуча блогу під назвою «У гостях у Тані» розповіла про враження від вирощування гібридного сорту томатів «Бобкат».

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