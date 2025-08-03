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Зривайте помідори зеленими: Гала з Німеччини пояснила, чому такий спосіб допоможе збільшити урожай
Блогерка Гала, яка пояснювала, як прийнято зберігати малосольні огірки в Німеччині, впевнена, що помідори краще зривати зеленими, і що це ніяк не позначиться на якості їх консервації. Про це вона розповіла у своєму новому відео.
«До мене дуже багато запитань щодо того, навіщо я знімаю зеленими помідорами з куща. Адже вони червоніють і червонішими вони смачніші. Вони у нас не червоніють, вони у нас чорніють. Починається вершинна гниль на помідорах і все. І ти їх викидаєш. Та щось можна трохи обрізати на салат. А іноді вони навіть почервоніти не встигають, просто хворіють та викидаємо. Тому я й знімаю. Тим самим я рятую весь свій урожай. Він у мене весь перечервоніє», — пояснила блогер.
За її словами, вона тепер раз на два тижні завжди знімає зелені помідори.
«Звичайно, знімаючи зеленими, я ще збільшую врожай свій помідор у кілька разів. Роблю так багато років», — розповіла Гала.
Після зняття великих зелених помідорів, вона радить полити дрібні помідори, що залишилися, калорійною бомбою або рибним борошном. Це дозволить їм швидше вирости.
Як писали «ФАКТИ», раніше ведуча блогу під назвою «У гостях у Тані» розповіла про враження від вирощування гібридного сорту томатів «Бобкат».3287
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