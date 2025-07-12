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Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)
Хазяйки давно відкрили сезон заготовок на зиму. Багато хто вже зайнявся заготівлею огірків. Блогерка Галина, яка мешкає у Німеччині, поділилася своїм рецептом малосольних огірків на зиму.
«Сьогодні ділюся унікальним рецептом малосольних огірків, які чудово зберігаються всю зиму! Вони виходять хрусткими, ароматними й без зайвих проблем — без стерилізації, але з чарівним смаком! Цей спосіб приготування передавався в нашій сім'ї з покоління в покоління — і жодного разу не підводив», — розповіла Галина.
Інгредієнти:
3 л. — води.
3 ст. — солі.
6 ст. — цукру.
250 гр. — оцет 5%.
5 горошин чорного перцю.
кріп, лавровий лист. — 1 шт.
1 зубок часнику.
Приготування:
Огірки на кілька годин замочити у холодній воді.
Потім добре вимити у кількох водах. Обрізати носики та хвостики.
Скласти спеції та огірки в добре вимиті банки.
Залити окропом і залишити на 10 хвилин.
Приготувати маринад: на 3 літри води — 6 ложок цукру та 3 ложки солі. Довести до кипіння.
Потім у розсіл залити оцет.
З огірків воду злити і залити в банки з огірками розсіл, що закипів.
Банки з огірками закрити чистими кришками, перевернути догори дном й закутати під ковдру.
«Огірки виходять ароматні, насичені, хрусткі, дуже смачні. На смак нагадують малосольні», — стверджує Галина.
Раніше ми публікували рецепт швидких малосольних огірків від шеф-кухарки Валентини Кущ, які сподобаються всім без винятку.1230
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Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)