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Поради від Гали з Німеччини: таких огірочків ви ще не пробували — малосольні — але зберігаються всю зиму (відео)

15:52 12 липня 2025
Огірки, фото з відкритих джерел

Хазяйки давно відкрили сезон заготовок на зиму. Багато хто вже зайнявся заготівлею огірків. Блогерка Галина, яка мешкає у Німеччині, поділилася своїм рецептом малосольних огірків на зиму.

«Сьогодні ділюся унікальним рецептом малосольних огірків, які чудово зберігаються всю зиму! Вони виходять хрусткими, ароматними й без зайвих проблем — без стерилізації, але з чарівним смаком! Цей спосіб приготування передавався в нашій сім'ї з покоління в покоління — і жодного разу не підводив», — розповіла Галина.

Інгредієнти:
3 л. — води.
3 ст. — солі.
6 ст. — цукру.
250 гр. — оцет 5%.
5 горошин чорного перцю.
кріп, лавровий лист. — 1 шт.
1 зубок часнику.

Приготування:
Огірки на кілька годин замочити у холодній воді.

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Потім добре вимити у кількох водах. Обрізати носики та хвостики.

Скласти спеції та огірки в добре вимиті банки.

Залити окропом і залишити на 10 хвилин.

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Приготувати маринад: на 3 літри води — 6 ложок цукру та 3 ложки солі. Довести до кипіння.
Потім у розсіл залити оцет.

З огірків воду злити і залити в банки з огірками розсіл, що закипів.

Банки з огірками закрити чистими кришками, перевернути догори дном й закутати під ковдру.

«Огірки виходять ароматні, насичені, хрусткі, дуже смачні. На смак нагадують малосольні», — стверджує Галина.

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Раніше ми публікували рецепт швидких малосольних огірків від шеф-кухарки Валентини Кущ, які сподобаються всім без винятку.

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