- 18:42 США звинуватили Індію у фінансуванні війни проти України: яке покарання буде
- 18:16 Захищаємо томати від хвороб: що важливо знати та зробити городнику
- 17:52 Допоможе енергія зірок: успіх прийде до п'яти знаків зодіаку на тижні 4 — 10 серпня
- 17:35 Третій армійський корпус отримав 150 км фронту і вже впливає на хід війни, — Андрій Білецький
- 17:31 Змінили стиль на пляжний: Меган Маркл та принц Гаррі відправили сина на урок серфінгу
- 17:29 Зеленський несподівано приїхав на передову
- 17:18 Favbet Foundation та FAST провели тренінг із домедичної допомоги для юних хокеїстів клубу «Морські вовки»
- 17:02 Просто неймовірно: популярна співачка вразила подарунком
- 16:56 У Львові горів готель, є постраждалі
- 16:50 Індустрія зросте більш ніж на $ 30 млрд: аналітики про впровадження криптовалют на гральному ринку
- 16:37 Допомога у розмірі 4000 гривень на життя: хто може їх отримати вже зараз
- 16:32 У цьому полягає головна мета: американський генерал назвав чинники, які можуть спинити росію
Як жінкам, які стоять на обліку у центрі зайнятості, отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами: роз'яснює ПФУ
Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають жінки, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Щоб отримати таку допомогу, жінці потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) з такими документами:
- паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);
- реєстраційним номером облікової картки платника податків (за наявності);
- заявою, в якій зазначено, зокрема, обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення);
- інформацією про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи», яку можна отримати в лікаря або в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
- довідкою центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
- посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).
Документи можна подати особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ, через ЦНАП або органи місцевого самоврядування.
Також можна документи направити поштою — на адресу територіального управління Пенсійного фонду України в області, м. Києві. Або скористатись вебпорталом електронних послуг ПФУ, мобільним застосунком ПФУ або порталом «Дія» з накладенням кваліфікованого електронного підпису (за технічної можливості).
Для призначення виплати жінка має звернутися за допомогою не пізніше як через шість місяців після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у 2025 році надається у розмірі 100 відсотків мінімальної допомоги з безробіття:
- 3 600 грн — безробітним, які були застрахованими особами;
- 1 500 грн — іншим категоріям осіб без страхового стажу / звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.
Нагадаємо, в Україні виплати при народженні дитини зростуть до 50 тис грн. Крім того, жінки, які народили дитину, але не мають трудового стажу, отримуватимуть 7 тис. грн щомісяця. Підвищення виплат планують також впровадити на догляд за дитиною до одного року.13
Читайте нас у Facebook
Терези — «Імператриця», Овен — «Туз Жезлів», а Стрільцям — «Колісниця»: Таро-прогноз та поради карт на 04 серпня