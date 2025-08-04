Як жінкам, які стоять на обліку у центрі зайнятості, отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами: роз'яснює ПФУ

Право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами мають жінки, які перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

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Щоб отримати таку допомогу, жінці потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) з такими документами:

- паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу);

- реєстраційним номером облікової картки платника податків (за наявності);

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- заявою, в якій зазначено, зокрема, обраний спосіб виплати (банківські реквізити або дані поштового відділення);

- інформацією про номер запису (16-значний код) у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії «Вагітність та пологи», яку можна отримати в лікаря або в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

- довідкою центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

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- посвідченням особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (за наявності).

Документи можна подати особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ, через ЦНАП або органи місцевого самоврядування.

Також можна документи направити поштою — на адресу територіального управління Пенсійного фонду України в області, м. Києві. Або скористатись вебпорталом електронних послуг ПФУ, мобільним застосунком ПФУ або порталом «Дія» з накладенням кваліфікованого електронного підпису (за технічної можливості).

Для призначення виплати жінка має звернутися за допомогою не пізніше як через шість місяців після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

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Жінкам, які зареєстровані як безробітні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами у 2025 році надається у розмірі 100 відсотків мінімальної допомоги з безробіття:

- 3 600 грн — безробітним, які були застрахованими особами;

- 1 500 грн — іншим категоріям осіб без страхового стажу / звільненим, зокрема, за порушення трудової дисципліни.

Нагадаємо, в Україні виплати при народженні дитини зростуть до 50 тис грн. Крім того, жінки, які народили дитину, але не мають трудового стажу, отримуватимуть 7 тис. грн щомісяця. Підвищення виплат планують також впровадити на догляд за дитиною до одного року.

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