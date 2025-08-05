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До сліз, до мурах: популярний гурт вразив чуттєвим хітом
Популярний рок-гурт «Без Обмежень» випустив оновлену версію пісні «Забрала ніч». Вперше вона вийшла ще у 2021 році в альбомі колективу «Вільні люди». Але, за словами музикантів, попри свій емоційний потенціал, залишилась поза увагою широкої аудиторії.
— Ми виконували її на акустичних концертах і бачили, як сильно вона відгукується людям, — презентував вихід оновленої версії лідер гурту Сергій Танчинець. — Саме це й переконало нас дати нове життя цій пісні. Ми її перезаписали, зробили більш потужне звучання: змінили оркестровку струнних, перезаписали вокал, додали живе звучання ударних. Тепер вона звучить так, як мала звучати від самого початку. Це дуже красива пісня, але свого часу вона не отримала того, чого варта.
Режисером відеороботи на пісню «Забрала ніч» став Влад Разіховський, для якого це вже дванадцята спільна робота з гуртом. У зйомках було залучено близько 35 музикантів: увесь склад гурту та струнний оркестр.
«Цей голос дістає з глибини почуття любові, в якій стільки кольорів, звуків, дотиків, мрій», — поділилися враженнями у коментарях під кліпом.
«До сліз, до мурах, дякую щиро за пісню», — написали шанувальники.
«Як багато в цих словах, в саму душу, в саме серденько! — зізналися у мережі. — Не зупиняйтеся!!! несіть українське!!! нас мають чути і бачити якомога більше в усьому світі!»
Нагадаємо, як раніше повідомляли «ФАКТИ», стало відомо, що Сергій Танчинець знову одружується.
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