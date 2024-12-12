Як я чекав: мережу розчулив новий хіт популярного гурту

Український популярний рок-гурт «Без Обмежень», лідер якого Сергій Танчинець нещодавно виклав фото з коханою, вразив новою роботою. Пісня «Якби» та кліп на неї вийшов у музикантів через півтора роки після їх останньої премʼєри — хіта «Дим». За словами Танчинця нова композиція — його власні почуття, які він переживає саме зараз. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Сергій розійшовся зі своєю дружиною, та стало відомо про його роман з піарницею колективу Юліаною Корецькою.

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«Це лірична пісня, написана й натхненна моїми власними почуттями», — сказав Сергій, презентуючи відео.

Автором кліпу став режисер Влад Разіховський і це вже їх одинадцята спільна робота.

«Якби» — ода безмежній любові, яка змушує нас прагнути стати всім для іншої людини, — сказав Танчинець. - Пісня про те, як любов здатна перетворювати людину, робити її сильною, ніжною і самовідданою водночас. Навіть якщо доведеться залишити за спиною все знайоме, навіть саме «небо», заради кохання — це завжди буде того варте… Наша пауза трохи затягнулась, оскільки ми знаходимось у дуже насиченому гастрольному графіку і просто фізично не вистачало часу на творчість. Проте, як я кажу: «Все, що я маю написати — я обов'язково напишу». І «Якби» з'явилася, як завжди, неочікувано й дуже спонтанно".

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Відомо, що пісня була написана Сергієм за кілька днів. За словами артиста, перші рядки до нього прийшли під час невеликої подорожі на авто.

Шанувальники гурту відреагували на вихід нової композиції у коментарях.

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«Вкотре переконуюсь, що наша українська музика унікальна! — зазначили у дописі. — Ще ніхто так не чіпав душу, як ваш гурт. Натхнення вам!»

«Як я чекав від вас подібної пісні, — зізналися шанувальники. — Як завжди чуттєво, лірично, мелодійно… Аж серце завмирає…»

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«Дякую величний і коханий рок-гурт величної України і величного народу Без Обмежень», — написали під новим хітом.

Раніше відомий співак вразив відвертістю.

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