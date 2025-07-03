Мільйони «так»: популярний артист знову одружується

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який розчулив новим хітом, одружується. Про це стало відомо з його спільного допису разом з коханою — піарницею артиста Юліаною Корецькою. На сторінці у соціальній мережі Юліана виклала світлину з великим букетом квітів на фоні Карпат та коротким дописом.

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«Мільйони мільярдів „так“, Сергій Танчинець!» — написала Корецька.

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Нагадаємо, пара оголосила про свої стосунки у травні минулого року.

Сергій виховує сина і дочку від попереднього шлюбу, який тривав 15 років. Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення дружина Танчинця з дітьми поїхала за кордон, а у 2023 році пара оголосила про розлучення. Попри все, діти зберегли теплі стосунки з батьком і часто бувають у нього в Україні.

Підписники та колеги Сергія привітали пару у мережі.

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«Вітаю рідненькі», — написала співачка Тетяна Решетняк.

«Щирі вітання, друзі!» — додав артист Хайят.

«Як романтично, як класно, — додали у коментарях. — Як круто, просто супер. Мої вітання, обожнюю такі моменти, нехай це кохання завжди палким, солодким, чудовим, та просто з Божою допомогою йдіть вперед — у своє сімейне життя».

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