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Допомога у розмірі 4000 гривень на життя: хто може їх отримати вже зараз
В Україні діє програма базової допомоги малозабезпеченим та іншим вразливим категоріям населення, в тому числі й переселенцям.
Про допомогу мешканцям прифронтових областей також повідомили у громадській організації Fight For Right.
Fight For Right реалізує проєкт «Покращення доступу до інтегрованих послуг у сфері охорони здоров'я, психічного здоров'я та захисту для нещодавно переміщених осіб та осіб, які проживають у прифронтових районах на сході України й на тимчасово окупованих територіях» за підтримки «Премʼєр Уржанс Інтернасьональ» Première Urgence Internationale (PUI) і Гуманітарного фонду для України United Humanitarian Front (UHF).
Йдеться про допомогу людям з інвалідністю, людям старшого віку, які вимушені були нещодавно переселитися через війну, та людям, які мешкають у прифронтових населених пунктах Донецької, Харківської, Сумської та Запорізької областей.
Організація може допомогти з кріслами колісними, ходунками, слуховими апаратами, милицями, тростинами тощо.
Також для базових потреб виділяється фінансова допомога в розмірі до 4000 грн.
Люди можуть звертатись за допомогою в евакуації, отриманні соціальних і медичних послуг, психологічної чи юридичної консультації.
Всім, хто потребує допомоги, необхідно заповнити анкету за посиланням:
https://ee-u.kobotoolbox.org/x/KDNdhfnH
«Зауважте, заповнення анкети не гарантує надання допомоги, але є необхідним кроком для подальшого розгляду заявки», — йдеться у повідомленні.
З питаннями можна звертатись на гарячу лінію Fight For Right 0 800 30 66 33 або на пошту [email protected]
Також нагадаємо, що міжнародна благодійна організація «Карітас» розпочинає нову програму підтримки деяких категорій населення.80
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