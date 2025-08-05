Раки отримають несподівану вигоду, а Діви дізнаються, чи правильний вибір вони зробили у минулому: гороскоп на 5 серпня

Тиждень з 4 по 10 серпня буде дуже вдалим для багатьох знаків зодіаку. А у вівторок, 5 серпня, зірки рекомендують провести роботу над помилками, щоб не повторювати їх надалі.

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Астрологи впевнені, що варто впорядкувати думки, визначитися з планами та відмовитися від того, що тягне назад.

Овен

Овнам не варто братися за нові справи, не завершивши старих. Ви не встигнете все закінчити й список недоробок збільшиться ще на один пункт.

Телець

Тельцям варто відпустити минуле, не жити спогадами, навіть приємними. Знайдіть в собі сили жити сьогоднішнім днем, шукайте добре й хороше у сьогоденні.

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Близнюки

Близнюкам краще перенести спілкування з друзями на інший день. Інакше старий, не до кінця врегульований конфлікт, призведе до нової сварки.

Рак

У Раків можливе солідне фінансове надходження, Повернення старого боргу або гарна зарплата піднімуть настрій.

Лев

Левам варто боротися з поганим настроєм, щоб не зіпсувати чудовий день. Нестабільний емоційний стан не допоможе досягти поставленої мети.

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Діва

Дівам події 5 серпня дадуть зрозуміти, наскільки правильним був вибір, який ви зробили в недавньому минулому, і чи своїм шляхом йдете по життю взагалі.

Терези

Терезам потрібно діяти обережно й не переконувати інших людей у правоті власної думки. Ви даремно витратите час, сили та красномовство.

Скорпіон

Скорпіонам важливо відпустити минуле. Не можна старим подіям дозволяти отруювати ваше сьогодення.

Стрілець

Стрільцям варто звернути увагу на свої почуття до людини, яку ви колись кохали, але втратили. Можливо, варто дати вашим стосункам ще один шанс на існування.

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Козоріг

День ідеально підходить для творчості, пошуку креативних рішень навіть в простих буденних питаннях.

Водолій

Водоліям важливо знайти час для свого хобі. Воно може приносити вам гроші. Й навіть стати основним бюджетотворчим заняттям.

Риби

Риби можуть докорінно змінити своє життя, якщо уважно поставляться до пропозиції обійняти нову посаду, про яку вони мріяли давно.

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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