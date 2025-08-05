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Баба Ванга попередила людство про небезпеку штучного інтелекту: у чому суть передбачення
Відома болгарська провидиця Баба Ванга попереджала про явища, які ще не були відомими за її життя, і їх справжній зміст стає зрозумілим тільки в наші часи.
Про це пише УНІАН з посиланням на The Economic Times.
Зокрема, одне з найзагадковіших висловлювань Ванги на цей період, попереджає, що людство може бути «ближче до знання, якого воно не хотіло». Цю фразу фахівці пов'язали з досягненнями в галузі штучного інтелекту (ШІ), квантових обчислень і генної інженерії.
Це перегукується з дебатами про етичні межі машинного навчання і контенту, створюваного ШІ. Дехто вбачає у віщих словах Ванги застереження: технологічні відкриття можуть принести як просвітлення, так і небезпеку. Це узгоджується з іншою фразою віщунки: «Те, що відкрито, не може бути закрито».
Можливо, найбільш обнадійливе з її передбачень на цей місяць стосується «пробудження» людської свідомості. Вважається, що Ванга сказала: «У серпні люди відкриють очі по-іншому, деякі побачать більше, ніж дозволяють їхні очі».
Прихильники цієї інтерпретації пов'язують це зі зростанням глобальної обізнаності про соціальну справедливість, екологічну відповідальність і внутрішнє благополуччя.
Ще одне пророцтво Баби Ванги на серпень 2025 року під назвою «Подвійний вогонь з неба і землі», містить тривожну фразу: «Подвійний вогонь підніметься з неба і землі одночасно». Це твердження, передане усно і в рукописах, викликало суперечки у фахівців.
Зокрема, дехто інтерпретує «подвійний вогонь» як руйнівні лісові пожежі в поєднанні з небесними явищами, можливо, падінням метеорита або сонячним спалахом. Інші пов'язують це зі зміною клімату, особливо з глобальним потеплінням.
Нагадаємо, що «Китайський Нострадамус» зробив прогнози на 2025 рік, і вони почали збуватись.67
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