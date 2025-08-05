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Більше не героїня «Елен і хлопці»: Віра Брежнєва знялася у сукні із «заднім декольте»

4:56 5 серпня 2025
Віра Брежнєва

Віра Брежнєва продовжує експерементувати зі сценічними образами, і після зйомки топлес вирішила «трохи прикритися», одягнувши наряд тільки з «оголеною спиною».

В мережі такий одяг назвали «сукнею із заднім декольте».

На фотографіях 43-річна зірка позує в чорній сукні з вирізом на спині на тлі міського пейзажу.

Як відомо, вперше сукню з «заднім декольте» публіка побачила на героїні Мірей Дарк у фільмі «Високий блондин у чорному черевику», що вийшов у 1972 році, хоча двома роками раніше Ів Сен-Лоран створив ідентичну сукню, глибокий виріз на спині якого прикривало тільки мереживо. З того часу багато дизайнерів повторювали модний прийом з частковим оголенням сідниць.

Зазначимо, що екс-солістка гурту «ВІА Гра» була одружена з продюсером Костянтином Меладзе. Пара розлучилася 2023 року через вісім років шлюбу. У Віри є дві доньки: 24-річна Соня від Віталія Войченка та 15-річна Сара від шлюбу з олігархом Михайлом Кіперманом.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що Сара часто подорожує, публікує ролики в тиктоці і вже заручена з бойфрендом.

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