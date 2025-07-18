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Дівчина з «Тельчика»: молодша донька Віри Брежнєвої показала, як проводить літо
Молодша дочка Віри Брежнєвої Сара Кіперман, яка у грудні відзначила 15-річчя, нещодавно відпочивала в Юрмалі, а зараз полетіла на місяць до Тель-Авіва.
Про це спадкоємиця олігарха Михайла Кіпермана написала у соціальних мережах.
У Юрмалі Сара проводила час із друзями: засмагала, грала з собаками і ходила в гості, а також влаштувала фотосесію з місцевим фотографом на вулицях столиці Латвії — Риги.
Після латвійських канікул Кіперман вирушила до Ізраїлю. Вона розповіла, що провела понад 15 годин в аеропорту, перш ніж змогла вилетіти до Тель-Авіва.
«Сиджу вже 15-ту годину в аеропорту, але думаю про те, що я засмагатиму щодня протягом місяця», — написала вона в одній з соціальних мереж.
Після приїзду підліток поспішила повідомити підписникам, що дісталася потрібного місця.
«Я в Тельчику (Тель-Авіві — прим. ред.) — а це означає, що буду проводити літо в режимі 24/7», — написала Сара.
Як відомо, Сара Кіперман народилася у шлюбі Віри Брежнєвої з Михайлом Кіперманом. Вони були одружені шість років і розлучилися, коли дівчинці було три роки. Сара має 24-річну сестру Соню, яку Віра народила від бізнесмена Віталія Войченка та яку удочерив Кіперман.
Брежнєва також була у шлюбі з Костянтином Меладзе. Вони одружилися у 2015 році та прожили у шлюбі майже вісім років. Восени 2023 колишнє подружжя розлучилося без публічних скандалів і, як і раніше, шанобливо одне про одного відгукуються.390
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