Майже два місяці можуть провести у відпустці військовослужбовці, але є умова: військова омбудсменка озвучила термін відпочинку для військових

Уже у серпні бійці ЗСУ можуть отримати додатково до своєї відпустки до 15 днів, проте по факту максимальний термін відпочинку може скласти до 54 днів. Щоправда, можливо це буде тільки за дотримання однієї важливої умови.

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Про це повідомляє «Судово-юридична газета» з посиланням на уповноважену президента України із захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів Ольгу Решетилову. Щоправда, максимальну тривалість відпустки військовослужбовці можуть отримати тільки в тих підрозділах, які укомплектовані мінімум на 30%, щоб їхня боєздатність не втрачалася через взяту його бійцем максимально можливу відпустку.

Максимальні 54 дні відпустки військовослужбовця складаються з:

30 днів основної відпустки, 15 з яких є обов'язковими, якщо тільки боєць сам не захоче від них відмовитися;

ще 10 діб можна отримати за сімейними обставинами;

з 2022 року додаткові дні відпустки для тих, хто має статус УБД, були заблоковані через воєнний стан згідно із Законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Тепер усім учасникам бойових дій за рішенням командира можуть давати додаткові 14 днів.

Також військова омбудсменка підкреслила, що збільшення кількості днів відпустки планується і надалі. Нововведення стосуватимуться військових, які виконують бойові завдання в першому ешелоні оборони та в наступальних операціях.

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Раніше військовослужбовець Ігор Райков писав, як потребують діти та сім’ї захисників України, щоб їхні батьки та чоловіки частіше й довше були вдома.

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