Мінус 8% ВВП: українські біженці несуть величезні ризики економіці країни

Близько 4,2 млн українців через російську агресію покинули Україну, живуть в європейських країнах, і часто їм доводиться нелегко. Водночас на новому місці проживання українці влаштовуються на роботу, роблять внесок в економіку інших країн і зменшують власне українську.

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Про це «ФАКТАМ» повідомила керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень і прогнозування «Фінансовий пульс» Діляра Мустафаєва. За її словами, постійне перебування мільйонів українців у країнах ЄС означає зростання їхньої участі в економіці цих країн і серйозні ризики для української економіки через нестачу людського капіталу.

- Українці активно працюють, сплачують податки і забезпечують частину економічного зростання країн, що надали їм притулок. Наприклад, внесок українців у приріст ВВП Польщі у 2024 році сягнув 2,7%. Водночас — це ті самі громадяни, чий від'їзд загострює проблеми в самій Україні — від дефіциту робочої сили до демографічної кризи, — зазначає Мустафаєва.

І ці проблеми загострюються зростанням настроїв серед українських біженців щодо того, щоб залишитися в Європі й після закінчення війни. Так, за останніми опитуваннями, лише 43% мігрантів розглядають можливість повернення, тоді як у 2022 році таких було майже 75%.

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- Наша економіка може втрачати до 7,8% ВВП щорічно, якщо навіть частина мігрантів не повернеться. Тому одне з головних завдань — це створення умов, які спонукатимуть людей повертатися. Йдеться про доступне житло, нові робочі місця, освітні програми, підтримку дітей та стимулювання бізнесу, — каже Діляра Мустафаєва.

Питання повернення біженців і ролі України в європейській економіці активно обговорювалося і на спільній конференції центробанків України та Польщі, що відбулася у червні цього року в Києві. Там зазначалося, що без стратегічного підходу до політики повернення Україна ризикує надовго втратити значну частину економічно активного населення.

Зазначимо, що неочікувану «допомогу» у поверненні українських біженців можуть надати і європейські країни. Так, у Німеччині задумалися про відмову від виплати соціальної допомоги українцям призовного віку з-поміж біженців.

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