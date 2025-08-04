Допомога є — можна не працювати: у ФРН закликають скасувати всі виплати для біженців з України

Прем’єр-міністр Баварії та голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зьодер закликав скасувати виплату соціальної допомоги Bürgergeld усім біженцям з України, пише видання Вild. Додамо, що за припинення виплат українцям, які придатні до військової служби, виступає й експерт ХСС із зовнішньої політики Штефан Маєр.

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«Необхідно забезпечити, щоб більше не було жодної допомоги Bürgergeld для всіх, хто приїхав з України, — сказав він. — Це має стосуватися не лише тих, хто приїде в майбутньому, але всіх».

Зьодер додав, що має намір впровадити це в рамках коаліції.

«Немає жодної країни у світі, яка б ставилася до біженців з України так, як Німеччина. Це одна з причин, чому в цій країні так мало людей з України працевлаштовані, незважаючи на наявність гарної освіти. У 2024 році іноземним громадянам — одержувачам доходів було виплачено загалом 22,2 мільярда євро. Витрати для одержувачів доходів — громадян з України склали 6,3 мільярда євро», — сказав політик.

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Своєю вимогою голова ХСС виходить за рамки домовленості, досягнутої ХДС, ХСС та СДПН у коаліційній угоді. Кінцевий термін встановлено до 1 квітня цього року. Будь-хто, хто приїде з України після цієї дати, якщо він зможе продемонструвати доведену потребу, отримуватиме лише зменшені виплати шукачам притулку та більше не отримуватиме громадянську допомогу. Ті, хто приїхав до Німеччини раніше, продовжуватимуть отримувати допомогу громадянину згідно з угодою. Однак рішення ще не прийнято. Наразі новоприбулі українці також отримують допомогу Bürgergeld.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Польщі закривають притулки для українських біженців.

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