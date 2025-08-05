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Наймодніші кольори осені-2025: можливо, одяг цих відтінків є у вашому гардеробі

22:27 5 серпня 2025
модні кольори осені-2025

Скоро осінь. Для тих, хто її любить, це прекрасна пора. Осіння прохолода, яскраві барви природи — листя на деревах, винограду, яблук, горобини… До речі, вже зараз варто продумати осінній гардероб. Які ж модні відтінки осені-2025?

Першість тримає «мокко мус», який оголошено кольором року. Також на піку популярності буде відтінок «гарячий шоколад». Із зелених відтінків у фаворі відтінки папороті. Із синіх — ліонський синій. Це колір суконь, які носили француженки в позаминулому столітті. Він неяскравий, глибокий, з вінтажними нотками. Також у моді фіолетовий з вінтажними нотками. Дуже красиво виглядають в осінньому гардеробі винні тони.

Цікаво, що серед фаворитів осені — білий. Якщо говорити про сірий, то це колір хмар. Якщо йдеться про червоний, то це колір маку.

Можливо, речі цих відтінків є і у вашому гардеробі? Вміло скомпонуйте їх — і ви отримаєте модний образ. Не бійтеся експериментувати. Тільки в процесі експериментів з'являються цікаві ідеї.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому важливо розбиратися в брендах.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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