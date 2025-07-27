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Чому важливо розбиратися в брендах: знання багатьох нюансів дуже корисно
Цей випадок трапився з моєю знайомою. В одному з торгових центрів, де саме зараз проходять літні розпродажі, у неї був улюблений бутік аксесуарів, де продавалося багато всякої всячини. Це були недорогі, але гарні дрібнички — шарфи, хустки, головні убори… Одного разу серед усього цього вона побачила хустку небаченої краси. Коштувала вона, як і решта, недорого. Інтуїція підказала подрузі, що хустка особлива. Про це свідчили і дизайн, і тканина, і якість, і етикетки, фірмова упаковка.
Подруга не роздумуючи купила її, а вдома зрозуміла, що це оригінальна хустка відомого бренду, яка насправді коштує дуже дорого.
Наступного дня подруга прийшла в магазин і запитала продавчиню, чи є ще подібні речі. Та відповіла: «Ні. Вона була така єдина. Її подарував господині бутіка власник художньої галереї у Франції, але вона хустки не носить». У цей момент моя знайома остаточно зрозуміла, що це оригінальна річ дорогого бренду, але господиня бутіка на брендах не розуміється.
Знання брендів дуже корисне навіть у тому випадку, якщо, як кажуть, ви не женетеся за брендами. По-перше, розбиратися в брендах — значить розбиратися в якості. По-друге, воно допоможе відрізняти оригінал від підробки. По-третє, на вінтажному ринку ваші знання допоможуть вам знайти справжні раритети.
Знання брендів допоможе вам краще розумітися на моді. Адже кожен бренд має свою філософію.
Раніше Ольга Сметанська розповіла про важливі нюанси, які потрібно знати, купуючи одяг із вітрини.
Фото з альбому Ольги Сметанської157
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