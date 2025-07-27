Чому важливо розбиратися в брендах: знання багатьох нюансів дуже корисно

Цей випадок трапився з моєю знайомою. В одному з торгових центрів, де саме зараз проходять літні розпродажі, у неї був улюблений бутік аксесуарів, де продавалося багато всякої всячини. Це були недорогі, але гарні дрібнички — шарфи, хустки, головні убори… Одного разу серед усього цього вона побачила хустку небаченої краси. Коштувала вона, як і решта, недорого. Інтуїція підказала подрузі, що хустка особлива. Про це свідчили і дизайн, і тканина, і якість, і етикетки, фірмова упаковка.

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Подруга не роздумуючи купила її, а вдома зрозуміла, що це оригінальна хустка відомого бренду, яка насправді коштує дуже дорого.

Наступного дня подруга прийшла в магазин і запитала продавчиню, чи є ще подібні речі. Та відповіла: «Ні. Вона була така єдина. Її подарував господині бутіка власник художньої галереї у Франції, але вона хустки не носить». У цей момент моя знайома остаточно зрозуміла, що це оригінальна річ дорогого бренду, але господиня бутіка на брендах не розуміється.

Знання брендів дуже корисне навіть у тому випадку, якщо, як кажуть, ви не женетеся за брендами. По-перше, розбиратися в брендах — значить розбиратися в якості. По-друге, воно допоможе відрізняти оригінал від підробки. По-третє, на вінтажному ринку ваші знання допоможуть вам знайти справжні раритети.

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Знання брендів допоможе вам краще розумітися на моді. Адже кожен бренд має свою філософію.

Раніше Ольга Сметанська розповіла про важливі нюанси, які потрібно знати, купуючи одяг із вітрини.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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