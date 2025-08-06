«Ми поводимося так, ніби війна скоро закінчиться»: Ірина Верещук про «небезпечне заперечення реальності»

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук наразі не бачить жодних чинників, які би вказували на можливе близьке завершення війни в Україні.

«Ми все одно досі не зовсім приймаємо, що ця війна надовго, — пише Ірина Верещук. — Ми все одно поводимося так, наче вона має скоро закінчитися: хтось прийде та закінчить її, або трапиться щось таке, через що війна візьме й закінчиться.

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Розмірковуємо про післявоєнні чи позавоєнні політичні та економічні речі. Хоча ніхто й ніщо реально не вказує на близьке завершення війни.

Таке заперечення реальності небезпечне.

Таке зміщення фокуса з війни на «невійну» демобілізує суспільство й державу, що зменшує наші шанси перемогти у затяжній війні на витривалість.

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А от якщо ми прямо подивимося в очі реальності й налаштуємося на довгу війну, вона завершиться швидше та вигідніше для нас.

Зрештою, йдеться про те, наскільки сильно й наскільки довго ми можемо фокусувати ресурси нації на війні.

Це той випадок, коли витривалість означає перемогу".

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Фото із соцмережі

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