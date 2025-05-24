«росія — наш ворог на десятиліття, якщо не на віки»: у Зеленського закликали виховувати дітей бути готовими до війни (відео)

Те, що російський диктатор путін не хоче припинення війни, сподіваючись перемогти Україну, визнав вже навіть американський лідер Дональд Трамп. Втім, навіть якщо він й погодиться на перемир'я, війна на цьому не закінчиться — це мають усвідомлювати українці.

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За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, вже зараз Україн має ростити покоління, яке буде здатне дати відсіч ворогові у будь-яку мить. «Ми усі маємо зрозуміти — війна надовго назалежно від того, чи буде перемир'я, чи ні, чи будуть мирні угоди чи ні. росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття», — цитує Верещук «24 канал».

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Вона вважає, що країна-агресорка не атакуватиме лише тоді, коли знатиме, що вся Україна готова до спротиву і що по загарбникам «стрілятиме кожна хата».

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«Оце наша стратегія. Наші діти повинні готуватися, повинні знати, що таке війна. Бо усі ми у ній, зрештою, живемо», — додала Ірина Верещук.

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Ексклюзивний матеріал «У Трампа зараз немає нічого, що б запропонувати путіну, а у путіна — Трампу», — політолог Олег Саакян" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел

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