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Суспільство та люди

«росія — наш ворог на десятиліття, якщо не на віки»: у Зеленського закликали виховувати дітей бути готовими до війни (відео)

13:56 24 травня 2025
Ірина Верещук заявила, що війна з рф – надовго. Фото з відкритих джерел

Те, що російський диктатор путін не хоче припинення війни, сподіваючись перемогти Україну, визнав вже навіть американський лідер Дональд Трамп. Втім, навіть якщо він й погодиться на перемир'я, війна на цьому не закінчиться — це мають усвідомлювати українці.

За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, вже зараз Україн має ростити покоління, яке буде здатне дати відсіч ворогові у будь-яку мить. «Ми усі маємо зрозуміти — війна надовго назалежно від того, чи буде перемир'я, чи ні, чи будуть мирні угоди чи ні. росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття», — цитує Верещук «24 канал».

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Вона вважає, що країна-агресорка не атакуватиме лише тоді, коли знатиме, що вся Україна готова до спротиву і що по загарбникам «стрілятиме кожна хата».

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«Оце наша стратегія. Наші діти повинні готуватися, повинні знати, що таке війна. Бо усі ми у ній, зрештою, живемо», — додала Ірина Верещук.

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Ексклюзивний матеріал «У Трампа зараз немає нічого, що б запропонувати путіну, а у путіна — Трампу», — політолог Олег Саакян" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з відкритих джерел

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