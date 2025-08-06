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Суспільство та люди

Відновлять безкоштовно: Кабмін ухвалив важливе для водіїв рішення

17:46 6 серпня 2025
Кабмін схвалив безкоштовне відновлення прав водія громадянам, які постраждали від агресії рф. Фото зі сторінки Ігоря Клименка

Уряд, який 6 серпня призначив керівником БЕБ Олександра Цивінського, підтримав й ініціативу МВС щодо безкоштовного відновлення громадянам, які постраждали від збройної агресії росії, водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт.

Як наголосив міністр Ігор Клименко, не потрібно також платити й за пластикові бланки документів.

Для того, аби відновити документи, громадянин має отримати від слідчого документ про те, що він має статус потерпілої особи, з яким потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС: як стаціонарного, так і мобільного, який працює на місці ліквідації наслідків ворожих ударів.

Адміністратор має швидко опрацьувати звернення та видати нові документи.

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«Наступний крок — невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. Працюємо над вирішенням цієї задачі», — додав Ігор Клименко.

Раніше в МВС розповідали, як українці, які перебувають за кордоном, можуть відновити посвідчення водія онлайн.

Фото зі сторінки Ігоря Клименка у соцмережах

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