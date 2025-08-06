- 18:11 Я опинився з автоматом в метро, чекаючи російського десанту: популярний актор про особисту втрату
- 18:10 Вихованці дитячої секції боксу SpartaBox та Favbet Foundation стали переможцями відкритого турніру з боксу
- 17:46 Відновлять безкоштовно: Кабмін ухвалив важливе для водіїв рішення
- 17:40 На якому каналі безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Пакш»: розклад трансляцій та прогноз на матч єврокубків
- 17:22 Бояться нової зради: королівська родина неохоче розглядає примирення з Меган Маркл та Гаррі
- 17:06 В мене мурахи!: дружина Віктора Павліка довела до сліз
- 16:57 Зробіть так — і цибуля виросте розміром з кулак
- 16:31 путін сумнівається в силі ультиматуму Трампа щодо припинення війни, — джерела
- 16:07 Остання літня повня: коли вона станеться і що принесе знакам зодіаку Місяць у Водолії
- 15:42 Вторинні санкції можуть потенційно мати великий вплив: експерт про нову тактику Трампа
- 15:16 Заливний пиріг із фаршем: зникає зі столу за лічені хвилини
- 14:51 Люди, як кораблі: Київ знову затопило після дощу
Зробіть так — і цибуля виросте розміром з кулак
Серпень — місяць підбиття підсумків на дачі. Щоб усі роботи пройшли успішно, важливо звірятися з місячним календарем. Також досвідчені городники розповіли, як отримати хороший урожай цибулі без зайвого клопоту, пише Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».
Важливо слідувати простим і перевіреним рекомендаціям, щоб отримати цибулини розміром із кулак.
1. Правильна підготовка ґрунту
Цибуля любить пухкий ґрунт. Під час перекопування додайте в землю перегній та пісок. Це забезпечить хороший доступ повітря до коріння та наситить ґрунт необхідними поживними речовинами.
2. Захист від цибулинної мухи
Щоб відлякати цього шкідника, при посадці насипте трохи кухонної солі під кожну цибулину. Повторюйте присолювання до середини червня — це надійно захистить майбутній урожай.
3. Перше підживлення
Коли у цибулі з'являться 2−3 листочки, настав час для підживлення. Приготуйте поживний розчин:
• 1 склянка курячого посліду
• 1 склянка деревної золи
• 30 г суперфосфату (попередньо розчиненого)
Розведіть усі компоненти в 10 літрах теплої води та полийте грядки цибулі.
Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно зберігати цибулю, овочі та коренеплоди, щоб вони не почали гнити після збирання.38
Читайте нас у Facebook