Серпень — місяць підбиття підсумків на дачі. Щоб усі роботи пройшли успішно, важливо звірятися з місячним календарем. Також досвідчені городники розповіли, як отримати хороший урожай цибулі без зайвого клопоту, пише Telegram-канал «Идеи для дачи и дома».

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Важливо слідувати простим і перевіреним рекомендаціям, щоб отримати цибулини розміром із кулак.

1. Правильна підготовка ґрунту

Цибуля любить пухкий ґрунт. Під час перекопування додайте в землю перегній та пісок. Це забезпечить хороший доступ повітря до коріння та наситить ґрунт необхідними поживними речовинами.

2. Захист від цибулинної мухи

Щоб відлякати цього шкідника, при посадці насипте трохи кухонної солі під кожну цибулину. Повторюйте присолювання до середини червня — це надійно захистить майбутній урожай.

3. Перше підживлення

Коли у цибулі з'являться 2−3 листочки, настав час для підживлення. Приготуйте поживний розчин:

• 1 склянка курячого посліду

• 1 склянка деревної золи

• 30 г суперфосфату (попередньо розчиненого)

Розведіть усі компоненти в 10 літрах теплої води та полийте грядки цибулі.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно зберігати цибулю, овочі та коренеплоди, щоб вони не почали гнити після збирання.

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