Навіщо Віткофф приїхав до москви: в ЗМІ назвали причину

Посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф приїхав до москви. Оскільки наближається п'ятничний термін, встановлений Трампом для укладення росією угоди про припинення вогню в Україні, Віткофф буде намагатись стримати масштаби напруженості між США та росією та закласти основи для більш мирного майбутнього. Про це пише видання Telegraph.

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Наївність Стіва Віткоффа щодо намірів путіна посіяла розбрат в адміністрації Трампа та похитнула довіру України до американської підтримки. У середині квітня державний секретар Марко Рубіо, як повідомляється, висловив рішучу незгоду з готовністю спецпосланця скасувати санкції щодо закритого газопроводу «Північний потік-2». Тим часом речник МЗС України Георгій Тихий рішуче заперечив пропозицію Віткоффа передати окуповані території України росії.

путін використає зустріч як ще одну можливість виграти час і зупинити прогрес у мирному процесі. Стів Віткофф може вибити путіна з гри добре сформульованим контрударом, який втілює проголошений Трампом принцип миру через силу.

Він повинен чітко сформулювати бажання США запровадити суворі санкції проти росії, якщо вона продовжить війну, та пов'язати їх потенційне полегшення з укладенням всеохоплюючого мирного договору.

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Двопартійний Закон про санкції проти росії 2025 року, розроблений сенатором-республіканцем від Південної Кароліни Ліндсі Гремом та сенатором-демократом від Коннектикуту Річардом Блюменталем передбачає масштабні каральні заходи проти російських банків та установ, які підтримують війну, та загрожує 500-відсотковими тарифами для покупців нафти, урану та природного газу російського походження.

Стів Віткофф також має підкреслити зобов’язання США ліквідувати менш обговорювану тактику обходу санкцій, яку використовує росія. Російський гігант ядерної енергетики «Росатом» залишається пов’язаним зі Swift і служить таємним фінансистом для військово-промислового комплексу.

Регіональні банки та закриті взаємні фонди використовують непрозорих посередників, щоб надати олігархам, що перебувають під санкціями, доступ до західної фінансової системи. Значна кількість російської деревини продовжує постачатися до портів США.

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Викриття цієї тактики може підірвати впевненість росії в тому, що вона може просто безкарно ухилитися від наступного раунду американських санкцій. Юридично закріплені можливості США щодо вторинних санкцій та вища гнучкість порівняно з консенсусом ЄС у всьому блоку підсилюють ефективність цих загроз.

Віткофф також повинен попередити будь-які ескалаційні заходи, які росія може вжити у відповідь на жорсткіші санкції. Америка повинна наголосити на необхідності збереження безпеки ядерних енергетичних об'єктів України.

Подальші безперервні атаки на українські міста лише прискорять передачу американських ракет далекого радіуса дії Україні та послаблять затяжні обмеження на їх використання проти російських цілей. Вони також призведуть до нових угод між США та Україною про безпеку, таких як майбутня угода про безпілотники.

Нагадаємо про те, що напередодні відбулася телефонна розмова між президентами США та України.

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