В Україні зросла середня пенсія, проте є важливий нюанс

Пенсіонерам обіцяють більше грошей у наступному році завдяки низці підвищень та доплат. І, перш за все, йдеться про те, що середня пенсія в Україні збільшилася до 153 доларів на місяць (за поточним курсом НБУ), повідомили у Пенсійному фонді (ПФУ).

Так, станом на 1 липня 2025 року середній розмір пенсії становив 6410,17 гривень або близько 153 долари. Порівняно з початком року, це зростання на 10,7%, а за рік — на 10,2%.

Однак, цей ріст частково нівелюється інфляцією. Споживчі ціни в червні 2025 року були на 14,3% вищими, ніж рік тому. Це означає, що реальна купівельна спроможність пенсіонерів за рік знизилася приблизно на 4%.

На 1 липня 2025 року в Україні зареєстровано 10,26 мільйона пенсіонерів. З них 2,8 мільйона досі працюють, і їхня середня пенсія трохи вища — 6 974,61 грн.

Більшість пенсіонерів, а саме 56,2%, отримують виплати, що не перевищують 5 000 грн.

Розподіл пенсій за розміром:

• до 3 000 грн — 3,7% пенсіонерів

• від 3 001 до 4 000 грн — 32%

• від 4 001 до 5 000 грн — 20,5%

• від 5 001 до 10 000 грн — 29%

• понад 10 000 грн — 14,8%

Ситуація з пенсіями схожа на ситуацію з зарплатами. За даними Інфляційного звіту НБУ за липень 2025 року, середня зарплата українців за рік зросте на 19,0%, тоді як інфляція очікується на рівні 13,3%. Отже, реальне зростання зарплат становитиме лише 5,2%.

