Податок на здачу житла в оренду можуть знизити майже в 5 разів: скільки платимо зараз і платитимемо у разі змін

З початку року оренда житла в Україні подорожчала, за офіційними даними, на 4,5%, що робить здачу нерухомості в оренду вигідним бізнесом. Проте 90% цього бізнесу перебувають «у тіні» через високі податки, які передбачені Податковим кодексом для власників нерухомості, змушених сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, за перше півріччя Державна податкова служба отримала від власників нерухомості (крім землі) 5,6 млрд грн, що на 900 млн грн більше, ніж за перші 6 місяців 2024-го.

Водночас політикиня звертає увагу на диспропорцію, що склалася з оподаткуванням здачі в оренду нерухомості. Так, понад 56 тисяч ФОП (за даними ДПС) здають майно в оренду та сплачують 5% єдиного податку з таких доходів, тоді як громадяни, які здають в оренду свою квартиру, — ті самі, які здебільшого платять податок на нерухомість, платять майже в 5 разів більше. Йдеться про 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору, разом 23%, що, за словами політикині, й веде до перебування 90% ринку зі здавання в оренду квартир «у тіні».

«Протягом 5 років я постійно подаю поправки до Податкового кодексу для зменшення ставки ПДФО з доходів від оренди житла до 5%, але податковий комітет та Мінфін завжди були проти. Так, може, оновлений уряд нарешті прорахує всі недоліки такого суперечливого оподаткування доходів громадян від здачі в оренду житлової нерухомості та ініціює зміни до податкового законодавства», — говорить про можливість виведення «з тіні» цього ринку Ніна Южаніна.

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Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», українському бізнесу обіцяють річний мораторій на перевірки та закриття кримінальних справ проти нього.

Фото Pixabay

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