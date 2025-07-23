«Однушки» не для всіх: чому ціни на оренду квартир стрімко летять вгору і де вже не потягнеш навіть мінімалку

На початку липня Національний банк України нарікав на зростання орендної плати нерухомості, яка в середньому подорожчала з початку року на 4,5%. Однак, як виявилося, ці дані далеко не повною мірою відображають реально сформовану на ринку ситуацію.

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Так, за даними OBOZ.UA, у трьох обласних центрах України відчутно подорожчала оренда 1-кімнатних квартир, більш ніж на 10% — це Одеса, Київ (14%) та Дніпро (10%). Рекордсменом щодо зростання оренди таких квартир стала Одеса, в якій ціна зросла з початку року на 38% в середньому до 11 тисяч гривень.

Але незважаючи на таке зростання, вартість оренди 1-кімнатної квартири в Одесі аж ніяк не є найдорожчою в Україні. У Києві, де оренда подорожчала на 14%, доведеться викласти 18 300 гривень, у Дніпрі при зростанні на 10% оренда обійдеться в середньому у стільки ж, як і в Одесі — 11 000 гривень.

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У середньому, найвищі ціни на оренду 1-кімнатних квартир у західних областях України: 14 000 гривень у Луцьку, 14 500 гривень в Івано-Франківську, 17 000 гривень у Львові та 19 000 гривень в Ужгороді. Найдешевше ж можна винайняти 1-кімнатне житло у прифронтовому Харкові — всього 4000 гривень, трохи дорожче — 5000 гривень, коштуватиме оренда «однушки» у Запоріжжі.

Раніше президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха розповіла, що найдешевшу однокімнатну квартиру в старих будинках або невелику квартиру площею близько 20 «квадратів» можна винайняти за 10 тисяч гривень.

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