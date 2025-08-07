М’які та повітряні булочки з яблучною начинкою: рецепт смачної випічки від відомої блогерки Аліни

Відома блогерка Alina FooDee, яка нещодавно запропонувала рецепт смачного медового рулету з яблуками, продовжує ділитися рецептами випічки.

Цього разу кулінарка розповіла, як приготувати булочки з яблучною начинкою.

Інгредієнти:

Свіжі дріжджі — 10 г (сухі дріжджі — 3 г)

Цукор — 50−70 г

Борошно — 300 г

Молоко — 120 мл

Сіль — ¼ ч.л.

Ванільний цукор — 10 г

Яйце — 1 шт.

Вершкове масло — 50 г

***

Яблука — 600 г

Цукор — 2−3 ст.л.

Вершкове масло — 10−15 г

***

Жовток — 1 шт.

Вода чи молоко — 1 ч.л.

Приготування:

Дріжджі змішати з цукром, борошном та молоком й дати опарі підійти.

Яблука підготувати, нарізати на кубики.

На сковорідку покласти вершкове масло, цукор й яблука та смажити приблизно 7 хвилин до готовності яблук.

Готові яблука перекласти на тарілку для остигання.

До опари додати яйце, цукор, що залишився, ванільний цукор та борошно. Перемішати й добре вимісити тісто.

В кінці додати вершкове масло й знов вимісити тісто.

Додати на стіл трохи борошна й остаточно добре вимісити тісто. Залишити тісто підходити на одну годину.

Після цього можна формувати булочки так, як показано у відео.

Залишити булочки на 20−30 хвилин підходити. Перед випіканням змастити булочки жовтком.

Випікати у розігрітій духовці за температури 180 градусів 15 хвилин.

Ми також розповідали, як приготувати ватрушки з яблуками за рецептом дієтологині Катерини Черкаської.

