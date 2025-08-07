- 18:38 Велике зібрання відомих творів: у Києві відкрилася виставка одного з найдорожчих художників України
М’які та повітряні булочки з яблучною начинкою: рецепт смачної випічки від відомої блогерки Аліни
Відома блогерка Alina FooDee, яка нещодавно запропонувала рецепт смачного медового рулету з яблуками, продовжує ділитися рецептами випічки.
Цього разу кулінарка розповіла, як приготувати булочки з яблучною начинкою.
Інгредієнти:
Свіжі дріжджі — 10 г (сухі дріжджі — 3 г)
Цукор — 50−70 г
Борошно — 300 г
Молоко — 120 мл
Сіль — ¼ ч.л.
Ванільний цукор — 10 г
Яйце — 1 шт.
Вершкове масло — 50 г
***
Яблука — 600 г
Цукор — 2−3 ст.л.
Вершкове масло — 10−15 г
***
Жовток — 1 шт.
Вода чи молоко — 1 ч.л.
Приготування:
Дріжджі змішати з цукром, борошном та молоком й дати опарі підійти.
Яблука підготувати, нарізати на кубики.
На сковорідку покласти вершкове масло, цукор й яблука та смажити приблизно 7 хвилин до готовності яблук.
Готові яблука перекласти на тарілку для остигання.
До опари додати яйце, цукор, що залишився, ванільний цукор та борошно. Перемішати й добре вимісити тісто.
В кінці додати вершкове масло й знов вимісити тісто.
Додати на стіл трохи борошна й остаточно добре вимісити тісто. Залишити тісто підходити на одну годину.
Після цього можна формувати булочки так, як показано у відео.
Залишити булочки на 20−30 хвилин підходити. Перед випіканням змастити булочки жовтком.
Випікати у розігрітій духовці за температури 180 градусів 15 хвилин.
Ми також розповідали, як приготувати ватрушки з яблуками за рецептом дієтологині Катерини Черкаської.
