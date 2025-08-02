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Книга рецептів

Ватрушки з яблуком: можна тим, хто на дієті

20:07 2 серпня 2025
Ватрушки з яблуком

Корисна і смачна випічка, яка сподобається і дорослим і дітям, завжди має бути присутня. Спробуйте цей рецепт. Такі ватрушки можна на сніданок. З ними не наберете зайвого, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

Складники:

  • Сир кисломолочний маложирний 60 г
  • Яєчний жовток 1 шт.
  • Розпушувач ¼ ч. л.
  • Борошно 15
  • Яблуко 40 г
  • Горіхи 15 г
  • Мед ½ ч. л.
  • Ванілін та кориця на смак

Змішуємо сир з жовтком, борошном і розпушувачем, додаємо ванілін.

З отриманої суміші формуємо кульку, викладаємо кульку на пергамент і робимо отвір, щоб вийшла ватрушка.

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Ставимо випікати ватрушку 10 хв при 160 градусах.

Яблука нарізаємо маленьким кубиком і тушкуємо на сковороді з медом, корицею та 2 с. л. води, приблизно 3 — 4 хв. Виймаємо ватрушку, викладаємо начинку, посипаємо горішками і випікаємо ще 15 хв при 180 градусах.

Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом ще однієї корисної і смачної страви — пухкий сирний пудинг на сніданок.

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