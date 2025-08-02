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Ватрушки з яблуком: можна тим, хто на дієті
Корисна і смачна випічка, яка сподобається і дорослим і дітям, завжди має бути присутня. Спробуйте цей рецепт. Такі ватрушки можна на сніданок. З ними не наберете зайвого, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.
Складники:
- Сир кисломолочний маложирний 60 г
- Яєчний жовток 1 шт.
- Розпушувач ¼ ч. л.
- Борошно 15
- Яблуко 40 г
- Горіхи 15 г
- Мед ½ ч. л.
- Ванілін та кориця на смак
Змішуємо сир з жовтком, борошном і розпушувачем, додаємо ванілін.
З отриманої суміші формуємо кульку, викладаємо кульку на пергамент і робимо отвір, щоб вийшла ватрушка.
Ставимо випікати ватрушку 10 хв при 160 градусах.
Яблука нарізаємо маленьким кубиком і тушкуємо на сковороді з медом, корицею та 2 с. л. води, приблизно 3 — 4 хв. Виймаємо ватрушку, викладаємо начинку, посипаємо горішками і випікаємо ще 15 хв при 180 градусах.
Раніше дієтологиня Катерина Черкаська поділилася рецептом ще однієї корисної і смачної страви — пухкий сирний пудинг на сніданок.116
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