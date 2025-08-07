Загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані: СБУ затримала двох неповнолітніх, які на замовлення рф вчинили теракт у Житомирі

У Житомирі Служба безпеки затримала російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт в обласному центрі.

За даними спецслужби, в результаті підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному і мікрорайонів обласного центру загинув чоловік, ще один — госпіталізований у тяжкому стані.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку.

Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з рф, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

Зрадники начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву — спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора.

На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше у Дніпрі було підірвано авто посадовця. Чиновник разом із дружиною потрапили до реанімації. Чоловіка врятувати не вдалося.

