41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Загинув чоловік, ще один — у тяжкому стані: СБУ затримала двох неповнолітніх, які на замовлення рф вчинили теракт у Житомирі

18:05 7 серпня 2025
СБУ затримала двох терористів, фото СБУ

У Житомирі Служба безпеки затримала російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт в обласному центрі.

За даними спецслужби, в результаті підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному і мікрорайонів обласного центру загинув чоловік, ще один — госпіталізований у тяжкому стані.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку.

Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з рф, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

РЕКЛАМА

Зрадники начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву — спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора.

РЕКЛАМА

На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли «ФАКТИ» раніше у Дніпрі було підірвано авто посадовця. Чиновник разом із дружиною потрапили до реанімації. Чоловіка врятувати не вдалося.

РЕКЛАМА

60

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таро-прогноз на 7 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Овнам — «Туз Жезлів» та яскраві ідеї, Левам — «Трійка Мечів» та буря емоцій: Таро-прогноз на 7 серпня

Люди та їх улюбленці

Як коти попереджають господарів, що у домі оселилася потойбічна сила

Реальні зарплати зростатимуть: але меншими темпами, фото https://ru.freepik.com/

В Україні зросте заробітна плата: на що це вплине

Астролог Еван Натаніель Грім назвав знаки зодіаку, яким пощастить у серпні

Скоро почнеться «біла смуга»: Еван Натаніель Грім назвав щасливчиків серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів