У серпні зробіть це з трояндами, щоб мати вдвічі більше квітів

У серпні сади знову прикрашають троянди. Ці благородні квіти — справжні королеви клумб. Використайте цей місяць, щоб насолодитися ще більшою кількістю квітів наступного сезону, не витрачаючи ні копійки. Не пропустіть цей термін для щеплення троянд. У вас є час до кінця літа, пише Polki.pl.

Щеплення передбачає пересадку бруньки з благородної троянди на спеціальну підщепу, найчастіше використовують дику троянду, шипшину. В результаті ви можете самостійно виростити новий кущ троянди, який буде рясно цвісти. Важливо виконати цю процедуру не пізніше серпня. Протягом цього часу підщепи дикої троянди повні соку, який живитиме пересаджені бруньки.

Почніть щеплення, взявши бруньку з сорту благородної троянди. Виберіть здоровий, свіжий пагін і виріжте його центральну частину продезінфікованим лезом разом з однією зрілою брунькою (звідси й назва «брунькування»). Живець повинен мати форму невеликого диска.

Далі зробіть вертикальний зріз на підщепі, а безпосередньо над ним — поперечний. Для щеплення можна використовувати підщепу з молодого, зазвичай однорічного саджанця дикої троянди. Розправте фрагменти кори на зрізі, не відриваючи їх. Вставте живець з брунькою в отримане заглиблення.

Захистіть підготовлений пагін, обгорнувши його спеціальною поліетиленовою плівкою. Брунька має залишатися відкритою. Переконайтеся, що новий саджанець отримує достатню кількість води, і спостерігайте протягом кількох тижнів, щоб побачити, чи приживеться вічко. Здорова зелена брунька свідчить про успішну процедуру.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому не цвітуть троянди. Фахівці пояснили основні причини та способи їхнього усунення.

