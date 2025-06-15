Чому не цвітуть троянди: основні причини та способи їх усунення

Для того, аби троянди пишно квітнули, рослинам необхідні правильні добрива.

Втім, на це впливає не лише підживлення, а ще кілька причин — від хвороб до неправильного вибору клумби. Про п'ять помилок, яких припускаються квітникарі, пише storinka.com.ua.

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По-перше, це висадка кущів в місці, де недостатньо світла. Адже трояндам для гарного цвітіння необхідно щонайменше шість годин під прямими променями сонця.

По-друге, надмірне підживлення азотом, який сприяє нарощуванню зеленої маси, а не цвітінню. В такому випадку трояндам варта додати фосфору та калію.

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По-третє, загущення куща через неправильне обрізання або його відсутність. Зазвичай таку процедуру проводять навесні, видаляючи слабкі пагони.

По-четверте, використання грунту, що не підходить трояндам, або такого, що з роками виснажився. Ці квіти полюбляють легкий грунт. Також кущі варто мульчуватиа компостом, перегноєм і торфом, а також використовувати кілька разів за сезон спеціальні добрива для троянд.

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По-п'яте, невикористання засобів для боротьби зі шкідниками та захворюваннямиа, які послаблюють рослини. Кущі можуть страждали від попелиць, павутинного кліща, чорну плямистість та грибкових захворювань.

Матеріал «Поливати троянду слід тільки під корінь, зверху вологу розсіювати не треба, — квітникарка Надія Доля» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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