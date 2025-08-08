41.14 / 41.66 47.96 / 48.61
Хапай в обидві жмені: українців намагаються обдурити за допомогою штучного інтелекту

19:21 8 серпня 2025
ЦПД спростував брехню про виплати від імені Зеленського. Фото&nbsp;— скріншот

Особи, які поширюють у мережі різноманітні фейкі, переслідують різні цілі. Наприклад, на росресурсах нещодавно розміщували неправдиві повідомлення щодо блокування банківських карток військовозобов'язаних у банкоматах «ПриватБанку» з вимогою до власників з'явитися у ТЦК та СП. Також ворог створює фейкові сайти та телеграм-канали, маскуючись під надання допомоги родичам військовополонених. Мета — отримувати інформацію від українців, видурювати у них гроші та поширювати на своїх майданчиках російські наративи.

А Центр протидії дезинформації попередив про ще одну фейкову інформацію, яка була згенерована за допомогою штучного інтелекту та наразі активно поширюється у мережі TikTok. Автори фальшивки стверджують, що українцям, які не виїжджали з країни після 24 лютого 2022 року, нададуть «грошову допомогу». І розповідає про це «президент Зеленський», обіцяючи кожному по 7 348 грн.

Аби отримати кошти, людям пропонують перейти за посиланням у профілі та заповнити анкету.

«Це неправда. Такі виплати не передбачені, а згадане відеозвернення президента — вигадане. Мета таких фейкових роликів — збільшення аудиторії Telegram-каналів, на які веде посилання. Достовірну інформацію про виплати перевіряйте виключно на офіційних ресурсах державних органів», — зазначили в ЦПД та додали, що цього літа вже поширювався подібній фейк — автори стверджували, що український парламент схвалив виплати всім, хто не виїжджав з України, виплати в розмірі 24 тисяч гривень.

Нагадаємо, що днями в ГУР МО України розповіли про кремлівську дезінформацію щодо «таємної зустрічі» Буданова, Єрмака, Залужного з представниками США та Великої Британії в Альпах, де, як стверджують росыяни, «узгодили на посаду майбутнього президента України» Валерія Залужного.

Фото — скріншот

43

