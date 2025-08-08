- 20:07 Лечо з кабачків: так смачно, що подруги проситимуть рецепт
- 19:55 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 19:43 Німеччина шукає варіанти, як заощадити на виплатах українцям: готовий новий законопроєкт
- 19:41 росія вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області: що відомо
- 19:21 Хапай в обидві жмені: українців намагаються обдурити за допомогою штучного інтелекту
- 19:01 Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня
- 18:33 Ціна знизилася майже вчетверо: який продукт в Україні подешевшав за літо і що на нього чекає восени
- 18:11 Капустяники «із закарпатським характером»: готуватимете знову і знову
- 18:07 Open Air і з глядачами: де, коли та як потрапити на 2-й благодійний конкурс Dity. Help Music
- 17:46 В Україні працівників позбавляють частини страхового стажу через відпустку: що важливо знати
- 17:31 Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так
- 17:23 Прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових», — Руслан Кравченко
Хапай в обидві жмені: українців намагаються обдурити за допомогою штучного інтелекту
Особи, які поширюють у мережі різноманітні фейкі, переслідують різні цілі. Наприклад, на росресурсах нещодавно розміщували неправдиві повідомлення щодо блокування банківських карток військовозобов'язаних у банкоматах «ПриватБанку» з вимогою до власників з'явитися у ТЦК та СП. Також ворог створює фейкові сайти та телеграм-канали, маскуючись під надання допомоги родичам військовополонених. Мета — отримувати інформацію від українців, видурювати у них гроші та поширювати на своїх майданчиках російські наративи.
А Центр протидії дезинформації попередив про ще одну фейкову інформацію, яка була згенерована за допомогою штучного інтелекту та наразі активно поширюється у мережі TikTok. Автори фальшивки стверджують, що українцям, які не виїжджали з країни після 24 лютого 2022 року, нададуть «грошову допомогу». І розповідає про це «президент Зеленський», обіцяючи кожному по 7 348 грн.
Аби отримати кошти, людям пропонують перейти за посиланням у профілі та заповнити анкету.
«Це неправда. Такі виплати не передбачені, а згадане відеозвернення президента — вигадане. Мета таких фейкових роликів — збільшення аудиторії Telegram-каналів, на які веде посилання. Достовірну інформацію про виплати перевіряйте виключно на офіційних ресурсах державних органів», — зазначили в ЦПД та додали, що цього літа вже поширювався подібній фейк — автори стверджували, що український парламент схвалив виплати всім, хто не виїжджав з України, виплати в розмірі 24 тисяч гривень.
Нагадаємо, що днями в ГУР МО України розповіли про кремлівську дезінформацію щодо «таємної зустрічі» Буданова, Єрмака, Залужного з представниками США та Великої Британії в Альпах, де, як стверджують росыяни, «узгодили на посаду майбутнього президента України» Валерія Залужного.
Фото — скріншот43
