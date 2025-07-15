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«ПриватБанк» блокує карти військовозобов'язаних українців, пропонуючи їм з'явитися до ТЦК: чому це фейк
Проросійські пропагандисти, які нещодавно запустили в мережу «стршилку» про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС, розповсюджують фейкову інформацію про обмеженняя права громадянам призовного віку користуватися банківськими картками.
Як пише stopfake.org, фейкороби поширюють в проросійському сегменті мережі фото нібито екрану банкомата «ПриватБанка» з попередженням щодо необхідності звернутися до ТЦК та СП.
Втім, на фото, що було піддано обробці, зображено дисплей термінала, а не банкомата. На оригінальному фото, яке використали фейкороби, було лише зазначено, що операцію буде оброблено пізніше. Вперше воно з'явилося влітку 2017 року і було опубліковано медіа Миколаєва в публікації щодо перебої з роботою міських терміналів.
Звертається увага на те, що на обох знімках вказано один і той самий унікальний код помилки — TS200944, а на екрані відображається чоловік у смугастій футболці.
Варто пам'ятати, що рішення щодо блокування банківських рахунків може ухвалювати лише суд. А ось у ТЦК таких прав немає. В Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки можуть блокування лише ініціювати. Але, як вже зазначалося, за наявності судового рішення.
Блокування же картки в банкоматі може статися через технічну помилку або у випадку, коли людина намагається зняти кошти із заблокованого рахунок. Автоматично «відловлювати» ухилянтів ані банкомати, ані термінали не можуть.
Матеріал «Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану» читайте на нашому сайті.
Фото — Pixabay117
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