«ПриватБанк» блокує карти військовозобов'язаних українців, пропонуючи їм з'явитися до ТЦК: чому це фейк

Проросійські пропагандисти, які нещодавно запустили в мережу «стршилку» про нібито аварію на Південноукраїнській АЕС, розповсюджують фейкову інформацію про обмеженняя права громадянам призовного віку користуватися банківськими картками.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише stopfake.org, фейкороби поширюють в проросійському сегменті мережі фото нібито екрану банкомата «ПриватБанка» з попередженням щодо необхідності звернутися до ТЦК та СП.

Фото stopfake

Втім, на фото, що було піддано обробці, зображено дисплей термінала, а не банкомата. На оригінальному фото, яке використали фейкороби, було лише зазначено, що операцію буде оброблено пізніше. Вперше воно з'явилося влітку 2017 року і було опубліковано медіа Миколаєва в публікації щодо перебої з роботою міських терміналів.

РЕКЛАМА

Фото stopfake

Звертається увага на те, що на обох знімках вказано один і той самий унікальний код помилки — TS200944, а на екрані відображається чоловік у смугастій футболці.

Варто пам'ятати, що рішення щодо блокування банківських рахунків може ухвалювати лише суд. А ось у ТЦК таких прав немає. В Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки можуть блокування лише ініціювати. Але, як вже зазначалося, за наявності судового рішення.

РЕКЛАМА

Блокування же картки в банкоматі може статися через технічну помилку або у випадку, коли людина намагається зняти кошти із заблокованого рахунок. Автоматично «відловлювати» ухилянтів ані банкомати, ані термінали не можуть.

Матеріал «Квартиру відберуть, але телевізор та зубну щітку залишать: якого майна мають право позбавити ухилянта в умовах воєнного стану» читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook