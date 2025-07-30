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Залужного призначили президентом на таємній зустрічі в Альпах: воєнна розвідка розповіла про новий потік брехні з росії
За прямим наказом з кремля, російські спецслужби не тільки створюють фейкові майданчики для нібито пошуку зниклих без вісти українців, а й розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
У воєнній розвідці зазначили, що головним елементом дезінформаційного кремлівского наративу стала буцімто «таємна зустріч» українських військових і держслужбовців — Буданова, Єрмака, Залужного — з представниками США та Великої Британії в Альпах. Російські пропагандистські ресурси, включаючи агентуру з «службы внєшнєй развєдкі» під керівництвом євґєнія наришкіна, додають до фейку особливо токсичний елемент — нібито узгодження кандидатури посла України в Великобританії Валерія Залужного як майбутнього президента України з боку західних партнерів Києва.
За оцінкою ГУР МО України, такі фейки мають на меті посилити недовіру між політичними елітами та військовими, створити суспільну напругу на тлі майбутніх виборів та дискредитувати незалежність українських рішень.
У воєнній розвідці також підкреслили, що окремим напрямком кремлівської дезінформації стали безпідставні звинувачення на адресу представників ГУР МО України, зокрема розповсюдження неправдивої інформації про причетність одного з військовослужбовців до наркоторгівлі. Це — типова спроба підірвати репутацію ключової структури оборони, нагадують в ГУР МО України і закликають зберігати інформаційну пильність та не ставати інструментом кремлівських маніпуляцій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як російські спецслужби запустили брехню про аварії на Південноукраїнській АЕС та створили фейк про те, що українці вступають в ІДІЛ і хто в кремлі цим керує.156
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