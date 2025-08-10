У вівторок, 12 серпня, київське «Динамо», яке програло «Пафосу» номінально домашній матч (0:1), проведе проти найсильнішого клубу Кіпру в Лімасолі поєдинок у відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (арбітр — Давіде Масса з Італії).

Команда Олександра Шовковського після осічки в Любліні повернулася до України та в рамках 2-го туру УПЛ розгромила у Львові «Рух» — 5:1.

Що ж до підопічних іспанця Хуана Карлоса Карседо, який свого часу працював з Унаї Емері у тренерських штабах «Валенсії», московського «Спартака», «Севільї», «ПСЖ» та «Арсенала», то вони вже встигли здолати у відборі ЛЧ ізраїльський «Маккабі» (1:1 вдома, 1:0 в гостях). А оскільки чемпіонат Кіпру стартує лише 23 серпня, то «Пафос» цілеспрямовано готується до матчу-відповіді з «біло-синіми».

У колишні роки «Динамо» шість разів розпочинало двоматчеві єврокубкові дуелі домашньою поразкою з різницею в один м'яч. Чотири рази киянам не вдавалося в результаті виправити ситуацію (з «Гурніком» у 1967-му — 1:2 та 1:1, з «Фіорентиною» у 1969-му — 1:2 та 0:0, з «Барселоною» у 1991-му — 2:3 та 1:1, з «Бешикташем в 2023-му — 2:3 та 0:1), але двічі удача все ж таки посміхалася українському гранду (зі «Спартою» у 1998-му — 0:1, 1:0 і по пенальті — 3:1, з «Трабзонспором» у 2004-му — 1:2, 2:0).

Букмекери у майбутній зустрічі все ж таки бачать фаворитом «Динамо». Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу чемпіона Кіпру в основний час приймає з коефіцієнтом 3,00, на нічию — 3,30, на виграш підопічних Олександра Шовковського — 2,25.

У прямому ефірі трансляцію матчу «Пафос» — «Динамо» дивіться на території України (початок — о 20:00) на телеканалі «2+2» та на «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно стежити за поєдинком на платформі онлайн-телебачення, достатньо запровадити на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга чемпіонів. 3-й раунд кваліфікації. Матч-відповідь

12 серпня (вівторок)

«Пафос» — «Динамо» 20:00 «2+2», «Київстар ТБ»

Нагадаємо, що у разі перемоги над «Пафосом» кияни оскаржать путівку до основного раунду Ліги чемпіонів з переможцем протистояння між польським «Лехом» та сербською «Црвеною Звездою» (у першій грі белградці перемогли в гостях — 3:1), а у разі невдачі — у Лізі Європи з більш сильним у протистоянні «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Перша зустріч завершилася гостьовою перемогою чемпіона Ізраїлю — 2:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на старті кваліфікації Ліги чемпіонів без проблем пройшло мальтійський «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Динамо»

