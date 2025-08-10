Раніше не фіксували: російські дрони масово атакують ліси на Лиманському та Сіверському напрямках

- 19:01 Тельцям — «Туз пентаклів» та подарунок долі, Терезам — «Дев'ятка кубків» та радість: Таро-прогноз на 11 серпня
Ворожі оптоволоконні БПЛА все частіше позбавляють українські сили можливості безпечно пересуватися лісовими дорогами, які раніше були захищені від російських FPV-дронів через прикриття деревами. Завдяки цьому росіяни просуваються в лісистій місцевості на Лиманському та Сіверському напрямках, де традиційно мали труднощі з операціями.
Російські сили зараз порушують логістику ЗСУ, постачання та ротації в Серебрянському лісі, атакуючи українські вантажівки, що рухаються лісовими дорогами. Один з українських військовослужбовців зазначив, що тут з'явилася велика спірна «сіра зона», зазначають у новому звіті Інституту вивчення війни.
Густа рослинність іноді зачіпає оптоволоконні кабелі, що призводить до відключення безпілотника від оператора дрона. Але рівень успіху, очевидно, достатньо високий, щоб вплинути на українські операції, вважають аналітики.
Додамо, що нещодавно на передовій були помічені дивні безпілотні літальні апарати із сонячною панеллю. Військовий розповів, для чого ворог їх використовує.72
