Легендарний Рафаель Надаль назвав новонародженого сина на честь покійного тестя (фото)
Дворазовий олімпійський чемпіон, легендарний іспанський тенісист 39-річний Рафаель Надаль, якому з нагоди завершення кар'єри подарували ракетку із чистого золота вдруге став батьком, повідомляє ultimahora.es.
Дружина 22-разового переможця турнірів серії «Великого шолома» Марія Франциска, котра оголосила у квітні про вагітність, народила хлопчика. Малечу назвали Мігелем на честь тестя Надаля Мігеля Перельо, який помер в 2023 році у віці 63 років.
Додамо, що Рафаель та Марія почали зустрічатися, коли їй було 17, а йому — 19 років, і побралися 2019 року. Ці стосунки зародилися завдяки сестрі колишнього спортсмена Марібель, оскільки Мері була її однокласницею. У жовтні 2022 року у пари народився син Рафаель.
Додамо, що за свою яскраву кар'єру у тенісі експерша ракетка світу Рафаель Надаль виграв 92 турніри під егідою АТР та заробив майже 135 мільйонів доларів призових. Останнім часом екстенісист займається готельним бізнесом, відкривши два готелі в Іспанії та один у Домініканській Республіці.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-тенісистка народила чемпіону НБА третю дитину за чотири роки.
Фото Instagram, EPA47
