Надалю на честь відходу з тенісу подарували ракетку з чистого золота: хто такий щедрий (фото, відео)

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль, який оголосив про завершення кар'єри у листопаді 2024-го, проводить свої останні поєдинки на корті та отримує неймовірні нагороди.

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Попри те, що 38-річний іспанець програв у матчі за 3-є місце виставкового турніру Slam of Six Kings в Ер-Ріяді ще одній легенді — сербу Новаку Джоковичу (2:6, 6:7), додому Рафа поїде не з порожніми. руками.

Окрім 1,5 млн доларів, які він заробив просто за участь у турнірі, організатори вирішили зробити Надалю сюрприз та вручити йому «невеликий знак вдячності» з нагоди завершення кар'єри. Після матчу бос головного управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх (той, що організував бій Усик — Ф'юрі) подарував Рафі тенісну ракетку з… чистого золота.

До речі, у соціальних мережах з'явилося відео, яке розсмішило фанатів у всьому світі до сліз. Під час святкування, яке було організовано на честь закриття турніру «Шість королів» на вулицях Ер-Ріяда, Новак Джокович танцював під традиційну арабську музику і в якийсь момент попросив Рафаеля Надаля приєднатися до нього.

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Рафа, який тримав на руках 2-річного сина, похитав головою, але Ноле був вкрай наполегливий. Зрештою, Надалю не було куди подітися, і він приєднався до свого великого суперника на сцені.

Нагадаємо, що Рафаель Надаль — 22-разовий чемпіон турнірів серії «Великого шолома» та дворазовий олімпійський чемпіон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фартову ракетку Рафаеля Надаля продали за астрономічну суму.

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Фото X Rafa Nadal, X Turki Alalshikh

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