Пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги, але є важлива умова
Українцям дедалі частіше прогнозують зростання тарифів на комунальні послуги після закінчення війни, але є спосіб, як можна уникнути комунальних платежів. Щоправда, для цього необхідно пропрацювати у сільській місцевості не менше ніж 3 роки на певних професіях та проживати там досі.
Як повідомляє Пенсійний Фонд України, скористатися пільгою у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу можуть пенсіонери окремих професій, які працювали у сільській місцевості та продовжують проживати там після виходу на пенсію. При цьому є низка умов.
Так, під пільгу підпадають пенсіонери, які:
- працювали у сільській місцевості не менше як 3 роки й живуть там зараз;
- працювали там як педагоги, медики, фармацевти, спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, працівники державних та комунальних закладів культури, навчальних закладів сфери культури;
- середньомісячний дохід сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році це 4 240,0 грн).
Пенсіонеру, який перебуває на обліку в Реєстрі осіб, які мають право на пільгу, для призначення виплати потрібно надати:
- заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;
- документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.
Для внесення даних до Реєстру пільговиків людина має подати відповідну заяву та підтверджуючу довідку про право на пільгу, що видається відділом освіти, охорони здоров'я, культури (культури та туризму), райдержадміністрацією або адміністрацією установи (закладу), де людина працювала, сільською або селищною радою (у разі ліквідації).
На членів сім'ї пільговика зазначена пільга не поширюється.
Як писали «ФАКТИ» у 2026 році тарифи на комунальні послуги можуть зрости до 10 гривень за кіловат енергії та 25 гривень за кубометр газу.138
