Сонячні опіки у рослин: що важливо знати та зробити городнику
Влітку під час спекотної погоди багато рослин, як-от гортензії, клематиси, троянди, виноград, а також помідори та огірки, можуть отримати сонячний опік листя. Це світлі, сухі плями, що з'являються після тривалої спеки. Важливо відрізняти їх від хвороб, адже опіки не поширюються і жилки листка залишаються зеленими, пише Яскрава клумба.
Чому виникає сонячний опік
• Різка зміна освітлення. Рослини, які звикли до тіні, можуть отримати опік після пересадки на сонячне місце.
• Перегрів і нестача води. У спеку понад +30 °C рослина не встигає доставляти вологу до листя, і воно «вигорає».
• Хімічний опік. Обприскування концентрованими добривами або жорстка вода для поливу також можуть спричинити ушкодження.
Як допомогти рослині
1. Захист від сонця. Перенесіть горщик у тінь або накрийте рослину сіткою чи легким матеріалом на кілька днів.
2. Обрізка. Не поспішайте зрізати ушкоджене листя. Навіть обгорілі ділянки частково фотосинтезують. Видаляйте лише те, що повністю висохло.
3. Правильний полив. Поливайте рослину рано-вранці або ввечері, під корінь. Переконайтеся, що ґрунт сухий і рослина дійсно потребує вологи.
Якщо плями на листках продовжують збільшуватися, темніють або мають наліт, ймовірно, це не опік, а грибкове захворювання. У такому випадку варто спостерігати за рослиною та за потреби застосовувати відповідні засоби.
Як писали «ФАКТИ», раніше досвідчені городники розповіли, як значно підвищити врожай цибулі.12
