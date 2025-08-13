Частині молодих українців держава виплатить по 200 тисяч грн: хто може розраховувати на гроші

На період дії воєнного стану в Україні впроваджують програму підтримки молодих медиків.

Йдеться про молодих лікарів, які завершили підготовку в інтернатурі в одному з 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління МОЗ або МОН.

Вони працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, де критично необхідна своєчасна та якісна медична допомога. Такі медики можуть отримати від держави 200 тис. грн.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Щоб отримати одноразову виплату, лікар має знайти на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників вакансію у державному або комунальному медзакладі у сільській місцевості або на території активних бойових дій (перелік затверджено наказом Міністерства розвитку громад та територій України).

Потрібно зв’язатися з обраним медзакладом і з’ясувати, чи не перевищує укомплектованість лікарських посад у ньому 75% і чи готовий медзаклад укласти щонайменше трирічний договір про роботу.

Якщо обидві умови виконуються, лікар укладає договір з медзакладом мінімум на три роки, а медзаклад — видає лист, яким підтверджує свою відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

Також можна укласти такий договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.

До 10 жовтня лікар має подати до закладу вищої освіти, де він проходив інтернатуру, такі документи:

- заяву на ім’я ректора (у довільній формі);

- лист-підтвердження від закладу охорони здоров’я про відповідність вимогам Постанови;

копії документів про освіту — диплома та сертифіката про присвоєння професійної кваліфікації (подаються лише у разі, якщо цих даних немає в Єдиній електронній базі з питань освіти);

- документи, що підтверджують трудову діяльність — копію трудової книжки (якщо є) або витяг з Реєстру застрахованих осіб (через Пенсійний фонд).

- копію укладеного договору про роботу в закладі охорони здоров’я.

Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти можна знайти тут.



Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.

У разі дострокового звільнення лікаря — за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків — суму допомоги доведеться повернути протягом 10 днів.

Але повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.

Програма діятиме до припинення воєнного стану з можливістю продовження.

Раніше ми розповідали, що в Україні планують запровадити нову житлову програму для переселенців.

