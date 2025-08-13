У четвер, 14 серпня, житомирське «Полісся», яке розгромило «Пакш» у першій зустрічі (3:0), проведе на полі володаря Кубка Угорщини поєдинок у відповідь 3-го відбірного раунду Ліги конференцій (арбітр — Даніель Шлягер з Німеччини).

Після очного поєдинку у словацькому Пряшові підопічні Руслана Ротаня, які раніше вибили з ЛК «Санта-Колому» з Андорри, і Дьєрдя Богнара зіграли чергові матчі у своїх національних лігах. «Полісся», провівши ротацію складу, поступилося в рамках 2-го туру УПЛ вдома «Колосу» — 0:1, а команда з Пакша у зустрічі 3-го туру чемпіонату Угорщини перемогла на виїзді «Уйпешт» — 2:1 (Хорват, 38, Ленцер, 73 — Матко, 73) і з 7 очками ділить лідерство «Ференцварошем» та «Дебреценом».

Букмекери у майбутній зустрічі вбачають фаворитом угорський клуб. Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу «Вакша» в основний час приймає з коефіцієнтом — 2,06, на нічию — 3,57, на виграш житомирян — 3,14. При цьому букмекери практично не сумніваються у виході «Полісся» у наступний етап єврокубків — 1,03 у «вовків» проти 8,04 в угорців.

У прямій трансляції матч «Пакш» — «Полісся» на території України покаже (початок — о 20:00) онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо ввести на сайті «Київстар ТБ» номер свого мобільного телефону, а потім — код, який відразу прийде по СМС.

Ліга конференцій. 3-й відбірний раунд. Матч-відповідь

14 серпня (четвер)

«Пакш» — «Полісся» 20:00 «Київстар ТБ»

Нагадаємо, що якщо «Полісся» пройде «Пакш», то зустрінеться в раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій з італійською «Фіорентиною». Перша гра — 21 серпня вдома, поєдинок у відповідь — 28-го в гостях. Інакше команда Руслана Ротаня припинить виступи у єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло на Кіпрі «Пафосу» і вилетіло з Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Полісся»

