- 20:34 Втратив батьків — став захисником: на Прикарпатті вшанували пам’ять героя, який не переніс важкого поранення
- 20:06 Хрумкі квашені огірки на зиму: вони точно мають бути у вашому погребі
- 19:42 Втрачають швидше, ніж виробляють: у росії похвалилися постачанням нової партії літаків, їх аж два
- 19:31 ДБР завершило розслідування справи Шабуніна: що буде далі
- 19:17 Я пригріла змію: мережу шокувало звернення популярної співачки
- 19:15 «Я не знав, що у вас так»: в KLAN FC розповіли, як складно привозити бійців на кулачні бої в Україну під час війни
- 18:56 Близнюкам — «Паж мечів» та пильність, Терезам — «Правосуддя» та перевірка на чесність: Таро-прогноз на 15 серпня
- 18:33 Вона підірве ринок: медіум передбачила Меган Маркл резонансне майбутнє
- 18:06 Не прогавте момент: досвідчені городники назвали найкращий час для посадки озимої цибулі у 2025 році
- 17:41 В Одесі «зацвіло» море: екологи розповіли, чим це небезпечно для здоров'я відпочиваючих
- 17:26 Латвійський депутат Європарламенту підтримав введення місії ООН для моніторингу дотримання прав людини в ТОТ
- 17:14 Хліб подорожчає до 55 гривень за буханку: експерт пояснив, чому це можливо вже цього року
Не прогавте момент: досвідчені городники назвали найкращий час для посадки озимої цибулі у 2025 році
У серпні, згідно із календарем городника, ще не пізно посадити на дачі зелень, що швидко росте, скоростиглі редис, горох, огірки, буряки та деякі квіти, наприклад, ромашки, чорнобривці, айстри. А вже скоро настане час поступово займатися посадкою озимих культур, зокрема, цибулі.
Цього року, як стверджує chasdiy.org, сприятливим періодом для цього вважаються осінні місяці. Така посадка дозволить рослині набратися сил до настаня справжніх холодів. Тим, хто при дачних роботах керується місячним календарем, варто пам'ятати, що те, що росте під землею, варто висаджувати та збирати на спадний місяць.
Сприятливими днями для посадки озимої цибулі вважаються 2−3, 5, 8−9, 11, 15−16, 25−30 вересня; 1−5, 9, 13, 19−20, 22−23, 27−28 жовтня та Листопад: 1−2, 4, 6, 9−10, 17−19, 23−25, 28, 30 листопада.
Досвідчені городники радять підготувати грядку, вибравши сонячну ділянку, на якій немає застою води. Грунт потрібно перекопати та внести компост або перегній. Посадкову цибулю (діаметром від 1 до 2,5 см) потрібно заглибити на 4 см, висаджуючи на відстані близько 10 см одна від одної. Після посадки грядку варто замульчувати.
Про те, чим підживити кавуни на дачі у серпні, щоб вони швидко визріли та були солодкими, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay62
Читайте нас у Facebook
Нацбанк, «Ощадбанк» і «Укрексімбанк» можуть арештувати активи Миколи Лагуна через Лондонський суд, — ЗМІ