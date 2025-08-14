Не прогавте момент: досвідчені городники назвали найкращий час для посадки озимої цибулі у 2025 році

У серпні, згідно із календарем городника, ще не пізно посадити на дачі зелень, що швидко росте, скоростиглі редис, горох, огірки, буряки та деякі квіти, наприклад, ромашки, чорнобривці, айстри. А вже скоро настане час поступово займатися посадкою озимих культур, зокрема, цибулі.

ВІДЕО ДНЯ

Цього року, як стверджує chasdiy.org, сприятливим періодом для цього вважаються осінні місяці. Така посадка дозволить рослині набратися сил до настаня справжніх холодів. Тим, хто при дачних роботах керується місячним календарем, варто пам'ятати, що те, що росте під землею, варто висаджувати та збирати на спадний місяць.

Сприятливими днями для посадки озимої цибулі вважаються 2−3, 5, 8−9, 11, 15−16, 25−30 вересня; 1−5, 9, 13, 19−20, 22−23, 27−28 жовтня та Листопад: 1−2, 4, 6, 9−10, 17−19, 23−25, 28, 30 листопада.

Досвідчені городники радять підготувати грядку, вибравши сонячну ділянку, на якій немає застою води. Грунт потрібно перекопати та внести компост або перегній. Посадкову цибулю (діаметром від 1 до 2,5 см) потрібно заглибити на 4 см, висаджуючи на відстані близько 10 см одна від одної. Після посадки грядку варто замульчувати.

РЕКЛАМА

Про те, чим підживити кавуни на дачі у серпні, щоб вони швидко визріли та були солодкими, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

62

Читайте нас у Facebook