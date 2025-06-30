Загрожує угоді між Україною та США: росія захопила цінне родовище літію на Донеччині

Російські війська взяли під контроль цінне літієве родовище у Донецькій області. Цим рф позбавила Україну важливого активу, який міг би підтримати нове економічне партнерство зі Сполученими Штатами.

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Родовище, розташоване неподалік села Шевченко, було захоплене в останні дні, згідно з картами бойових дій незалежних груп, які відстежують просування російських військ, пише The New York Times.

Хоча родовище є відносно невеликим, галузеві аналітики вважали його одним з найцінніших в Україні через високу концентрацію літію — мінералу, необхідного для передових технологій, таких як виробництво електричних батарей. Сполучені Штати визнали літій критично важливим для своєї економіки та національної безпеки. Адміністрація Трампа прагнула отримати доступ до величезних запасів літію в Україні, одних з найбільших в Європі. Для цього нещодавно була підписана історична угода, яка надає США пріоритетний доступ до мінеральних багатств країни.

Однак захоплення родовища підкреслює основну проблему цієї угоди. Чим більше території захоплюють російські війська в Україні, тим менше ресурсів Київ може запропонувати Вашингтону.

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«Якщо російські війська просунуться далі, захоплять нові території, вони контролюватимуть все більше родовищ корисних копалин, — сказав Михайло Жернов, директор Critical Metals Corp, американської компанії, яка раніше мала ліцензію на експлуатацію родовища Шевченка. - Це проблема для цієї угоди».

Окупація росією приблизно п'ятої частини території України означає, що вона вже контролює багато родовищ титану, марганцю та інших важливих корисних копалин, як показує карта, складена Інститутом вивчення війни. Російські війська також знищили або захопили деякі з найбільших вугільних шахт України.

Україна все ще має два інших великих родовища літію, доступних для розробки. Обидва розташовані в центральній частині країни, далеко за межами нинішньої лінії фронту. Але Шевченківське родовище вирізнялося якістю своєї руди, яка складається переважно зі сподумену, що містить високий рівень літію.

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