рф має намір збільшити виробництво літаків: прогноз аналітиків ISW

Супутникові знімки та заяви російського уряду свідчать про те, що росія намагається збільшити виробництво літаків у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Фінське видання Yle повідомило, що супутникові знімки, зроблені між серединою 2024 року та травнем 2025 року, показують, що росія спорудила або розширила щонайменше п'ять будівель на Казанському авіаційному заводі на 19 000 квадратних метрів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Yle повідомило, що завод виробляє та модернізує російські стратегічні літаки «Туполєв», такі як Ту-160М, Ту-160М2 та Ту-22М3, а також гелікоптери. Крім того, російська влада планує продовжувати будівництво до кінця 2026 року, щоб збільшити виробничі потужності заводу. Пресслужба російської державної Об'єднаної авіабудівної корпорації оголосило ще у січні 2025 року, що чиновники вже побудували новий цех остаточного складання, модернізували виробничі технології та закупили нове обладнання для заводу, таке як верстати з числовим програмним керуванням, зварювальні машини та системи вимірювання й керування.

Відомо, що ворог має намір випустити на казанському заводі чотири літаки Ту-214 до кінця 2025 року, сім — до кінця 2026 року, 17 — 2027 року та випускати щорічно 28 літаків з 2028 року. Російські чиновники планують витратити до 90 мільярдів рублів (близько 1,2 мільярда доларів) на модернізацію заводу.

Видання Yle зазначає, що завод намагається встигати проводити модернізацію та збільшувати виробництво літаків, попри санкції та постійну нестачу робочої сили у рф. У 2024 році завод поставив лише два Ту-160М2 та два Ту-160М. Однак поточні річні темпи виробництва заводу залишаються невідомими, оскільки санкції та нестача деталей і працівників, ймовірно, продовжуватимуть уповільнювати виробництво літаків, навіть попри те, що рф працює над розширенням виробничих потужностей.

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Окрім того, рф розширює виробництво літаків Су — на 30 відсотків до 2030 року. Український військовий оглядач Олександр Коваленко заявляв у травні 2025 року, що росія наразі може випустити один літак Су за один-два місяці.

Оцінка супутникових знімків свідчить про те, що росія, ймовірно, намагається збалансувати виділення значних ресурсів на виробництво безпілотників з постійною потребою у виробництві традиційних систем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна атакувала чотири літаки Су-34 на російському аеродромі «Маріновка» у Волгоградській області.

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