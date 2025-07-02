- 02.07 22:28 Як правильно їсти один з найпопулярніших смаколиків у світі: це треба знати, щоб не потрапити в халепу
- 02.07 22:11 Світоліна перемогла на Вімблдоні незручну білоруску «без прапора» і пробилася до третього кола
- 02.07 22:00 Дуже смачна бананова карамель: лише три інгредієнти
- 02.07 21:30 «Було б так важко йому довіряти»: Періс Гілтон розповіла, які чоловіки їй подобаються
- 02.07 21:01 Їжте щодня — і ваше серце буде вам вдячне: обов’язково включіть до свого меню цю диво-крупу
- 02.07 20:45 «Карп кої дарує енергію процвітання», — мисткиня Марія Румілова
- 02.07 20:32 Був людиною честі: 31-річний командир бойової машини зі Львівщини не пережив важкого поранення
- 02.07 20:06 Мініпончики з начинкою: чудова ідея для сніданку вихідного дня
- 02.07 19:54 Рибам «Вежа» та зміни, Скорпіонам «Імператриця» та внутрішнє пробудження: гороскоп на четвер, 3 липня
- 02.07 19:42 Вибух у Житомирі: через потужний спалах біля АЗС є постраждалі, траса на Київ заблокована
- 02.07 19:42 Витримав 3 FPV-дрони попри 60-річний вік: шведський БТР рятує життя бійців ЗСУ
- 02.07 19:26 Справа iBox Bank: що відомо про підозрювану у фінансових махінаціях Альону Шевцову та її пособниць
рф має намір збільшити виробництво літаків: прогноз аналітиків ISW
Супутникові знімки та заяви російського уряду свідчать про те, що росія намагається збільшити виробництво літаків у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Фінське видання Yle повідомило, що супутникові знімки, зроблені між серединою 2024 року та травнем 2025 року, показують, що росія спорудила або розширила щонайменше п'ять будівель на Казанському авіаційному заводі на 19 000 квадратних метрів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Yle повідомило, що завод виробляє та модернізує російські стратегічні літаки «Туполєв», такі як Ту-160М, Ту-160М2 та Ту-22М3, а також гелікоптери. Крім того, російська влада планує продовжувати будівництво до кінця 2026 року, щоб збільшити виробничі потужності заводу. Пресслужба російської державної Об'єднаної авіабудівної корпорації оголосило ще у січні 2025 року, що чиновники вже побудували новий цех остаточного складання, модернізували виробничі технології та закупили нове обладнання для заводу, таке як верстати з числовим програмним керуванням, зварювальні машини та системи вимірювання й керування.
Відомо, що ворог має намір випустити на казанському заводі чотири літаки Ту-214 до кінця 2025 року, сім — до кінця 2026 року, 17 — 2027 року та випускати щорічно 28 літаків з 2028 року. Російські чиновники планують витратити до 90 мільярдів рублів (близько 1,2 мільярда доларів) на модернізацію заводу.
Видання Yle зазначає, що завод намагається встигати проводити модернізацію та збільшувати виробництво літаків, попри санкції та постійну нестачу робочої сили у рф. У 2024 році завод поставив лише два Ту-160М2 та два Ту-160М. Однак поточні річні темпи виробництва заводу залишаються невідомими, оскільки санкції та нестача деталей і працівників, ймовірно, продовжуватимуть уповільнювати виробництво літаків, навіть попри те, що рф працює над розширенням виробничих потужностей.
Окрім того, рф розширює виробництво літаків Су — на 30 відсотків до 2030 року. Український військовий оглядач Олександр Коваленко заявляв у травні 2025 року, що росія наразі може випустити один літак Су за один-два місяці.
Оцінка супутникових знімків свідчить про те, що росія, ймовірно, намагається збалансувати виділення значних ресурсів на виробництво безпілотників з постійною потребою у виробництві традиційних систем.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна атакувала чотири літаки Су-34 на російському аеродромі «Маріновка» у Волгоградській області.135
Читайте нас у Facebook
Гребтимуть гроші лопатою — астрологиня назвала українців, які стануть «непристойно заможними» у липні