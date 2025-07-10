Персиковий джем: за цим рецептом він виходить ідеальним

Персиковий джем можна додавати до багатьох десертів. Наприклад, до панна-котти, чизкейків, пудингів, як начинку до десертів у склянках або до сніданків. Додаючи загусник на основі пектину, ми скорочуємо час приготування. Також це дає можливість зменшити кількість цукру. Якщо на упаковці загусника вказано співвідношення 2:1, це означає, що можна взяти на 1 кг фруктів 500 г цукру. Якщо ж 3:1, то можна легко брати на 1 кг фруктів 350 г цукру. І тоді зварити густий джем з меншим вмістом підсолоджувачів, отримавши більше натурального, природного смаку, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

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Складники:

1 кг персиків без шкіри та кісточок

1 пакетик Желфікс 2:1

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500 г цукру

Мускатний горіх або кориця до смаку

Спосіб приготування

Персики помити та залити кип’яченою водою для того, щоб шкірка легко відділилася. Вийняти кісточки. Порізати на кубики та викласти в каструлю з нержавійки. Один пакетик Желфікс розмішати з 2 ст. ложками цукру та всипати до персиків. Гарно розмішати й довести до кипіння. Додати решту цукру, знову довести до кипіння. Натерти мускатний горіх або корицю. Варити 10−20 хвилин, час приготування залежить від стиглості фруктів. Зняти піну та розлити по маленьких баночках.

Джем можна зберігати в шафі або холодильнику. В холодильнику він стає ще густіший.

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Раніше, як приготувати джем з ревеню та томатів, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Елла Іванова.

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