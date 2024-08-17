Маринований виноград: пікантна закуска до будь-якого столу

Якщо ви любите готувати виноградний джем чи варення, обов’язково спробуйте рецепт маринованого винограду. Це смачна добавка до м’ясних нарізок, сирів і салатів, а також може бути подана як закуска на вечірку, пише видання Beszamel.

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Складники: 1 кг винограду Заливка: ¾ склянки оцту

½ склянки води

1 чайна ложка солі

2 столові ложки цукру

2 ст. меду

5 гвоздик

кілька насінин кардамону

Приготування:

Виноград почистьте від плодоніжок, ретельно промийте, обсушіть і помістіть в стерилізовану банку.

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Залити кип'яченим, але охолодженим маринадом з води, оцту, солі, цукру і спецій. Відставте під кришкою в прохолодне місце на кілька днів.

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