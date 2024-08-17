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Маринований виноград: пікантна закуска до будь-якого столу

20:33 19 серпня 2024
Маринований виноград

Якщо ви любите готувати виноградний джем чи варення, обов’язково спробуйте рецепт маринованого винограду. Це смачна добавка до м’ясних нарізок, сирів і салатів, а також може бути подана як закуска на вечірку, пише видання Beszamel.

Складники:

  • 1 кг винограду

Заливка:

  • ¾ склянки оцту
  • ½ склянки води
  • 1 чайна ложка солі
  • 2 столові ложки цукру
  • 2 ст. меду
  • 5 гвоздик
  • кілька насінин кардамону

Приготування:

Виноград почистьте від плодоніжок, ретельно промийте, обсушіть і помістіть в стерилізовану банку.

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Залити кип'яченим, але охолодженим маринадом з води, оцту, солі, цукру і спецій. Відставте під кришкою в прохолодне місце на кілька днів.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт десерту із замороженої дині від зірки «МайстерШефа», а також натурального сливово-яблучного повидла без пектину та інших загусників від Лілії Цвіт.

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