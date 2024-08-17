Маринований виноград: пікантна закуска до будь-якого столу
Якщо ви любите готувати виноградний джем чи варення, обов’язково спробуйте рецепт маринованого винограду. Це смачна добавка до м’ясних нарізок, сирів і салатів, а також може бути подана як закуска на вечірку, пише видання Beszamel.
Складники:
- 1 кг винограду
Заливка:
- ¾ склянки оцту
- ½ склянки води
- 1 чайна ложка солі
- 2 столові ложки цукру
- 2 ст. меду
- 5 гвоздик
- кілька насінин кардамону
Приготування:
Виноград почистьте від плодоніжок, ретельно промийте, обсушіть і помістіть в стерилізовану банку.
Залити кип'яченим, але охолодженим маринадом з води, оцту, солі, цукру і спецій. Відставте під кришкою в прохолодне місце на кілька днів.
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