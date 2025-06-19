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Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
Каші — невід’ємна частина збалансованого раціону, особливо під час схуднення, коли організму потрібні повільні вуглеводи та клітковина. Українська дієтологиня Катерина Черкаська запропонувала оригінальний варіант корисного сніданку з кукурудзяної крупи. Незвична комбінація інгредієнтів робить страву не лише поживною, а й напрочуд смачною.
Секрет — у поєднанні фети, вареного яйця, твердого сиру, зелені та в’ялених томатів. Така каша готується на молоці зі спеціями й подається гарячою з сирною та овочевою начинкою. Особливо корисна для тих, хто хоче розпочати день з енергії й легкості, не відмовляючись від ситної їжі.
Складники:
Крупа кукурудзяна — 40 г
Молоко — 120 г
Яйце варене — 1 шт
Сир твердий — 20 г
Сир фета — 30 г
В’ялені помідори — 15 г
Зелена цибуля
Спеції та зелень — за смаком.
Приготування:
Заливаємо крупу молоком і починаємо варити. Додаємо спеції і помішуємо, щоб каша не пригоріла. Нарізаємо мілко цибулю, зелень, томати. Натираємо яєчний білок та твердий сир.
В готову гарячу кашу додаємо натертий сир, натертий білок, цибулю та зелень, гарно перемішуємо. Зверху кашу посипаємо натертим жовтком і сиром фета.
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