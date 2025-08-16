- 15:51 «Для українців — нічого»: в Німеччині розкритикували зустріч путіна і Трампа
Бойфренд Ястремської нокаутував суперника у першому раунді та завоював титул ММА в США (фото, відео)
Коханий однією з найсильніших тенісисток України Даяни Ястремської — 23-річний боєць ММА Давид Аллахвердієв (7 перемог, жодної поразки) завоював вакантний титул чемпіона LFA у середній вазі на турнірі зі змішаних єдиноборств Legacy Fighting Alliance 214 на арені Sanford Pentagon в Південній Дакоті (США).
Українець, який востаннє бився у травні 2024 року, через 1 хвилину та 3 секунди після початку першого раунду нокаутував 26-річного представника Канади Джона Мура (6 перемог, 1 поразка) і продовжив свою переможну серію до семи поєдинків.
Після тріумфу свого хлопця-одесита Даяна, яка була присутньою на бою, піднялася в октагон і привітала Давида з успіхом.
До речі, Давид Аллахвердієв скористався можливістю і звернувся до президента UFC Дейни Уайта з проханням організувати бій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць ММА Амосов «задушив» суперника-американця в першому раунді.
Фото Instagram81
