41.03 / 41.60 47.98 / 48.66
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Бойфренд Ястремської нокаутував суперника у першому раунді та завоював титул ММА в США (фото, відео)

14:01 16 серпня 2025
Даяна Ястремська та Давид Аллахвердієв

Коханий однією з найсильніших тенісисток України Даяни Ястремської — 23-річний боєць ММА Давид Аллахвердієв (7 перемог, жодної поразки) завоював вакантний титул чемпіона LFA у середній вазі на турнірі зі змішаних єдиноборств Legacy Fighting Alliance 214 на арені Sanford Pentagon в Південній Дакоті (США).

Українець, який востаннє бився у травні 2024 року, через 1 хвилину та 3 секунди після початку першого раунду нокаутував 26-річного представника Канади Джона Мура (6 перемог, 1 поразка) і продовжив свою переможну серію до семи поєдинків.

РЕКЛАМА

Після тріумфу свого хлопця-одесита Даяна, яка була присутньою на бою, піднялася в октагон і привітала Давида з успіхом.

До речі, Давид Аллахвердієв скористався можливістю і звернувся до президента UFC Дейни Уайта з проханням організувати бій.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць ММА Амосов «задушив» суперника-американця в першому раунді.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Польща

Абсолютно не переймаються: близько половини поляків не вірять у війну з росією

запуск ракет

Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф

Welness-трекер у відомих людей

Всі збожеволіли через нього: експерти визначили головний модний wellness-гаджет 2025 року

Таро-прогноз на 16 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Дівам — «Відлюдник» і пошук відповідей, Ракам — «Сонце» і прорив у справах: Таро-прогноз на 16 серпня

Наступний матеріал
Новини партнерів