- 15:51 «Для українців — нічого»: в Німеччині розкритикували зустріч путіна і Трампа
- 15:23 Абсолютно не переймаються: близько половини поляків не вірять у війну з росією
- 14:56 Чемпіонат України з футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 серпня: результати та відеоогляди матчів, становище команд
- 14:50 Всі збожеволіли через нього: експерти визначили головний модний wellness-гаджет 2025 року
- 14:30 Не спасе навіть Бред Пітт: Квентін Тарантіно пояснив, чому відмовився знімати фільм з улюбленцем Голлівуду
- 14:22 Чи вдасться українцям заробити на депозитах до кінця року: банкір розповів, що чекає на банківські вклади
- 14:01 Бойфренд Ястремської нокаутував суперника у першому раунді та завоював титул ММА в США
- 13:31 Україна продовжуватиме атаки БПЛА по росії, доки не буде укладено мирну угоду
- 13:11 Приємні несподіванки та маленькі перемоги: кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 16 та 17 серпня
- 12:45 Частині українців допоможуть оплатити електроенергію: хто отримає право на гроші
- 12:20 «На свій перший день народження я отримала… протез»: спортсменка без кінцівки про дитячий булінг, кар’єру та прийняття себе
- 12:08 Дощі з Європи «підмочать» Україну, але поки що буде спекотно: прогноз погоди на вихідні, 16−17 серпня
Абсолютно не переймаються: близько половини поляків не вірять у війну з росією
Попри тривожні заяви керівництва Польщі, майже половина поляків не вважає, що країна перебуває під загрозою війни. Такі дані показало опитування, проведене Дослідницьким інститутом Pollster для оборонного порталу «Super Express», пише видання Wiadomosci.
Поляки відповіли на запитання: «Чи вважаєте ви, що Польща перебуває під загрозою війни протягом наступних п'яти років?»
«Так» відповіли 26% респондентів. «Ні» обрали 49%. Кожен четвертий респондент не мав твердої думки з цього питання. «Не знаю» — відповіли 25% респондентів.
Тим часом Кирило Буданов, керівник української розвідки, вважає, що росія планує витратити величезні кошти на озброєння, що має на меті підготувати країну до потенційного конфлікту з НАТО. За його словами, росія має намір витратити 1,1 трильйона доларів на озброєння до 2036 року.
Буданов наголосив, що це найбільша програма озброєння з 1980 року, і її реалізація має вирішальне значення для оборонної стратегії росії.
«Уся діяльність і бюджети спрямовані на це», — заявив він.
Раніше аналітики пояснили, чому путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях, а також, якими будуть наслідки для усього світу, якщо Трамп зрадить інтересам України та Заходу.
Про результати зустрічі Трампа й Путіна на Алясці читайте тут.43
