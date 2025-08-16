Абсолютно не переймаються: близько половини поляків не вірять у війну з росією

Попри тривожні заяви керівництва Польщі, майже половина поляків не вважає, що країна перебуває під загрозою війни. Такі дані показало опитування, проведене Дослідницьким інститутом Pollster для оборонного порталу «Super Express», пише видання Wiadomosci.

Поляки відповіли на запитання: «Чи вважаєте ви, що Польща перебуває під загрозою війни протягом наступних п'яти років?»

«Так» відповіли 26% респондентів. «Ні» обрали 49%. Кожен четвертий респондент не мав твердої думки з цього питання. «Не знаю» — відповіли 25% респондентів.

Тим часом Кирило Буданов, керівник української розвідки, вважає, що росія планує витратити величезні кошти на озброєння, що має на меті підготувати країну до потенційного конфлікту з НАТО. За його словами, росія має намір витратити 1,1 трильйона доларів на озброєння до 2036 року.

Буданов наголосив, що це найбільша програма озброєння з 1980 року, і її реалізація має вирішальне значення для оборонної стратегії росії.

«Уся діяльність і бюджети спрямовані на це», — заявив він.

Раніше аналітики пояснили, чому путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях, а також, якими будуть наслідки для усього світу, якщо Трамп зрадить інтересам України та Заходу.

Про результати зустрічі Трампа й Путіна на Алясці читайте тут.

