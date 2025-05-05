40.27 / 40.87 45.86 / 46.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Грибна юшка з галушками: можна тим, хто на дієті

20:05 5 травня 2025
грибний суп з галушками

Дієтологиня Катерина Черкаська завжди за те, щоб раціон тих, хто худне, був корисним та різноманітним! Обов’язково необхідно включати в раціон перші страви. Тому вона поділилася рецептом смачного супу, який дуже легко приготувати.

Складники:

куряча гомілка — 1 шт.

гриби — 70 г

РЕКЛАМА

морква — 30 г

цибуля — 20 г

сир кисломолочний — 30 г

РЕКЛАМА

жовток яєчний — 1 шт.

борошно вівсяне/цільнозернове — 1 ст. л.

спеції та зелень — за смаком

Приготування

З гомілки знімаємо шкірку та обрізаємо м’ясо з кісточки.

Нарізуємо м’ясо середніми шматочками, перекладаємо в каструльку та заливаємо 200 мл води.

РЕКЛАМА

Після того як м’ясо закипить додаємо нарізані дрібно цибулю та моркву, варимо 5 хв. Потім додаємо нарізані гриби й варимо ще 5 хв.

Змішуємо сир з жовтком, для однорідної консистенції краще перебити блендером, потім додаємо борошно, спеції та вимішуємо тісто. Якщо тісто виходить рідким, додайте ще трішки борошна. Беремо невеличкі шматочки тіста та формуємо маленькі кульки.

Викладаємо кульки в суп, додаємо спеції і варимо суп, доки кульки не піднімуться, потім додаємо мілко нарізану зелень.

Раніше Катерина Черкаська поділилася рецептом дієтичного форшмаку, який також можна їсти тим, хто худне.

Читайте також: Без борошна та цукру: готуємо шоколадний вівсяномлинець

13

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

дрон Ланцет

Незручно вийшло: у росії на заводах з виготовлення «Ланцетів» і «Іскандерів» виявили обладнання з Південної Кореї

Карти Таро. Фото esotera.space

Чекайте на сльози щастя і велику радість: Таро назвали знаки Зодіаку, яким нереально пощастить на новому тижні

Малосольні огірки. Фото&nbsp;— скрін відео

Малосольні огірки за 10 хвилин: секрети шеф-кухаря зі стажем

помідори

Садіть ці рослини близько до помідорів: вони відлякують шкідників і стимулюють рясне плодоношення

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту