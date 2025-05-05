Грибна юшка з галушками: можна тим, хто на дієті

Дієтологиня Катерина Черкаська завжди за те, щоб раціон тих, хто худне, був корисним та різноманітним! Обов’язково необхідно включати в раціон перші страви. Тому вона поділилася рецептом смачного супу, який дуже легко приготувати.

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Складники:

куряча гомілка — 1 шт.

гриби — 70 г

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морква — 30 г

цибуля — 20 г

сир кисломолочний — 30 г

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жовток яєчний — 1 шт.



борошно вівсяне/цільнозернове — 1 ст. л.

спеції та зелень — за смаком

Приготування

З гомілки знімаємо шкірку та обрізаємо м’ясо з кісточки.

Нарізуємо м’ясо середніми шматочками, перекладаємо в каструльку та заливаємо 200 мл води.

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Після того як м’ясо закипить додаємо нарізані дрібно цибулю та моркву, варимо 5 хв. Потім додаємо нарізані гриби й варимо ще 5 хв.



Змішуємо сир з жовтком, для однорідної консистенції краще перебити блендером, потім додаємо борошно, спеції та вимішуємо тісто. Якщо тісто виходить рідким, додайте ще трішки борошна. Беремо невеличкі шматочки тіста та формуємо маленькі кульки.

Викладаємо кульки в суп, додаємо спеції і варимо суп, доки кульки не піднімуться, потім додаємо мілко нарізану зелень.

Раніше Катерина Черкаська поділилася рецептом дієтичного форшмаку, який також можна їсти тим, хто худне.

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